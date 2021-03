Hannover

Von Erleichterung ist nichts zu spüren. Obwohl sogenannte körpernahe Dienstleistungsbetriebe ab Montag, den 8. März wieder öffnen dürfen, fühlen sich Kosmetikerinnen von der Politik ungerecht behandelt. In Hannover haben 20 Unternehmerinnen am Opernplatz demonstriert.

Vor allem eine Bedingung der kommenden Öffnung ärgert sie: Wenn in Kosmetiksalons nämlich Dienstleistungen angeboten werden, bei denen die Kundschaft nicht dauerhaft eine Maske tragen kann, muss diese vor der Behandlung einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen. Auch das Personal muss regelmäßig getestet werden. „Das ist in dieser kurzen Zeit überhaupt nicht umsetzbar“, sagt Carolin Beckmann. Sie betreibt das Kosmetikstudio „Nadelepilation Hannover“ und bietet viele Behandlungen für das Gesicht an. „Ich weiß ja nicht mal, woher ich die Schnelltests so schnell bekommen sollte“, sagt sie. Ihren Laden wird sie am Montag nicht öffnen können.

Protest der Kosmetikbranche: Schnelltests sind ein Problem

„Das ist faktisch keine Öffnung“, sagt auch Joanna Stünkel-Gramm, Vorsitzende der Kosmetikerinnung Hannover. Die geforderten Schnelltests würden mehr Kosten und mehr Zeitaufwand bedeuten, der für viele nicht umsetzbar sei. Sie wünscht sich mehr Vertrauen in ihre Branche. „Wir arbeiten so hygienisch wie in der Notaufnahme, das haben wir schon vor Corona getan.“ Sie fordert, dass Kosmetiksalons auch ohne Schnelltests öffnen dürfen, „wie die Friseursalons“. Wenn das nicht geschehe, ist ihrer Schätzung nach mehr als die Hälfte der Salons in der Region Hannover von der Schließung bedroht.

Auch Carolin Beckmann macht sich große Sorgen um ihre Zukunft. „Ich muss gerade meine Rücklagen verbrauchen, die eigentlich für meine Rentenzeit vorgesehen waren“, sagt sie. Von dem von der Politik versprochenen Fördergeld sei bisher nichts angekommen. Vor allem will sie aber wieder für ihre Kundinnen und Kunden da sein, sagt sie. „Kosmetik hat nicht nur etwas mit gutem Aussehen zu tun. Wir kümmern uns um die Gesundheit des größten Organs des Menschen.“

Von Yannick von Eisenhart Rothe