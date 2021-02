Hannover

Wenn über Öffnungsschritte aus dem Corona-Lockdown nachgedacht wird, sollten nach Ansicht von Prof. Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) die Schulen an erster Stelle stehen. „Die Schulfrage ist zentral für die nächste Zeit, dafür braucht es eine Strategie“, sagt der Experte für Covid-19 und Lungenerkrankungen am Freitag in Hannover.

Experte ruft Bürger zur Impfung auf

Lockerungen der Corona-Beschränkungen müssten gut geplant und langsam vonstatten gehen, betonte Welte. „Es sollte nicht zu viel und möglichst einheitlich geöffnet werden“, meinte er. Beim Coronavirus seien immer rund vier Wochen nötig, um die Auswirkungen bestimmter Maßnahmen zu erkennen. Er wollte sich nicht festlegen, wann wieder ein halbwegs normales Leben wie zum Beispiel im vergangenen Sommer möglich sei.

Der international renommierte Lungenexperte rief die Bürger dazu auf, sich impfen zu lassen. „Wenn wir wieder ein halbwegs normales Leben zurückhaben wollen, brauchen wir eine hohe Bereitschaft, sich impfen zu lassen“, betonte er. Seiner Ansicht nach sind alle drei derzeit verfügbaren Impfstoffe gleichermaßen wirksam. Für den in die Kritik geratenen Impfstoff von Astrazeneca gebe es in Deutschland nur deshalb keine Zulassung für Menschen ab 65 Jahren, weil den Experten der ständigen Impfkommission die Datenlage nicht ausgereicht habe. Da in den USA und in Großbritannien alle Altersgruppen mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden, werde sich die Datenlage vergrößern. Das könne dann auch die Zulassung in Deutschland verändern, meinte Prof. Welte.

Stadt und Region können die Kapazität des Impfzentrums ausweiten, wenn es mehr Impfstoff gibt. Quelle: Ole Spata/dpa

„Alle Impfstoffe wirken gegen britische Mutation“

Die Nebenwirkungen seien bei allen drei Impfstoffen gleich hoch, sie träten bei rund einem Drittel der Geimpften auf. Der Unterschied sei, dass sich beim Impfen mit Astrazeneca die Nebenwirkungen im Anschluss an die erste Impfung, bei den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna erst nach der zweiten Impfung bemerkbar machten. Allerdings sieht das der ärztliche Leiter des Impfzentrums Hannover, Matthias Vonnemann, anders. Nach seiner Beobachtung gibt es die Nebenwirkungen fast ausschließlich nach dem Impfen mit Astrazeneca.

Welte stellte klar, dass alle drei Impfstoffe gegen die britische Mutation B.1.1.7 des Coronavirus wirken – diese macht vermutlich 40 Prozent der Neuinfektionen in der Region Hannover aus. „Alle zugelassenen Impfstoffe wirken gegen diese Mutante zuverlässig“, betonte er. In der Region Hannover liegt der Inzidenzwert deutlich über dem Landesschnitt, die Ursache dafür ist unklar.

Bis zu 50.000 Impfungen pro Woche

Bisher wurde in der Region Hannover 58.000-mal eine Impfdosis gespritzt, 42.000 davon sind Erstimpfungen, 16.000 Zweitimpfungen, berichtete der Ordnungsdezernent der Stadt Hannover. Derzeit würden pro Tag 1500 Menschen pro Tag geimpft, in der kommenden Woche soll das auf 2000 Menschen gesteigert werden. Wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist, könnten auf dem Messegelände bis zu 50.000 Menschen pro Woche geimpft werden. Die Menschen in den Alten-. und Pflegeheimen seien jetzt alle das erste Mal geimpft, derzeit laufe dort die zweite Impfung, berichtete von der Ohe. Die derzeit zwölf mobilen Impfteams würden jetzt auch in Wohnstiften, Dialysezentren und bei ambulanten Pflegediensten impfen.

Die in der Regionsverwaltung für das Impfen zuständige Finanzdezernentin Cordula Drautz lehnte Impfungen älterer Menschen in lokalen Impfzentren in einzelnen Kommunen ab, wie es im Landkreis Hildesheim praktiziert wird. Der vorhandene Impfstoff sei für das Impfzentrum verplant, meinte sie. Zudem müsse in der bisherigen Phase die Effektivität beim Impfen im Vordergrund stehen – und die sei beim dezentralen Impfen nicht möglich.

Von Mathias Klein