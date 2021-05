Hannover

Seit mehr als einem halben Jahr befinden sie sich im Wartemodus. Jetzt sehen sich Hannovers Gastronomen kurz vor dem Ziel. Weil die Inzidenzwerte immer weiter sinken und stabil unter der kritischen Grenze von 100 bleiben, rückt die Öffnung von Lokalen und Gaststätten nach dem langen Corona-Lockdown stetig näher. Am Donnerstag soll es endlich so weit sein – zumindest für die Außengastronomie. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, wir warten nur noch auf das Signal, dass es wirklich losgeht“, sagt Mathias Baller, Geschäftsführer des Mövenpick am Kröpcke.

Ballers Team hat in den vergangenen Tagen viel zu tun gehabt: „Wir haben den ganzen Laden aufgerödelt.“ Seit Monaten unbenutztes Geschirr und Besteck wurde gleich mehrfach durch die Spülmaschine geschickt. Kaffeemaschinen und Getränkeanlagen, die seit Anfang November außer Dienst waren, mussten überprüft und instand gesetzt werden. Außerdem haben die Beschäftigten ein auffälliges Muster aus Klebeband auf dem Terrassenboden angebracht – damit die Sicherheitsabstände von Tischen und Stühlen eingehalten werden können. Von möglichen 600 Sitzplätzen stehen deswegen nur 300 zur Verfügung.

300 statt 600 Sitzplätze auf der Außenterrasse

Spender mit Desinfektionsmitteln sind ebenso verfügbar wie elektronische Fieberthermometer, an denen sich die Körpertemperatur im Vorbeigehen kontrollieren lässt. „Das bieten wir freiwillig als zusätzliche Sicherheit an“, betont Serviceleiterin Monika Spouncer. Pflicht hingegen sind die Kontrollen der Gäste. Nur wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann, geimpft oder nachweislich von einer Covid-Erkrankung genesen ist, darf sich setzen. „Da machen wir keine Kompromisse“, kündigt Baller an. Eine einfache Aufgabe ist es für das Restaurantpersonal nicht, das alles zu überprüfen. Der Chef nennt es „personalintensiv“. Doch er ist zuversichtlich, dass sich die Gäste nicht abschrecken lassen. „Mit einem richtigen Ansturm rechnen wir aber auch nicht. Alle werden erst mal vorsichtig bleiben, und das ist ja auch gut so.“

Mit Fieberthermometern können die Gäste des Mövenpick ihre Temperatur kontrollieren. Quelle: Samantha Franson

Schrittweise soll die Freiluftgastronomie am Maschsee anlaufen. „Wir starten am Donnerstag erst mal mit den See-Terrassen am Courtyard – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit“, erklärt Geschäftsführer Lutz Wöhler. Am Pfingstwochenende soll der benachbarte Biergarten folgen, mit 400 statt normalerweise 600 Plätzen. Wöhler hofft, dass die Nähe zum Corona-Testzentrum am Schützenplatz ein Standortvorteil ist. Auf den logistischen Aufwand, eine eigene Teststation einzurichten – was laut Landesverordnung möglich wäre – habe man sich bisher nicht einlassen wollen. Die Luca-App zur Kontaktverfolgung, mit der Gäste einen QR-Code scannen, werde aber zum Einsatz kommen. Wer diese noch nicht auf dem Smartphone hat, könne weiterhin ganz analog einen Kontaktbogen ausfüllen, versichert Wöhler.

Zunächst ist er vor allem froh, trotz der langen Pause genug Personal für den Start an Bord zu haben. Denn viele im Biergarten Beschäftigte sind Saisonkräfte; Kurzarbeitergeld zur Überbrückung gab es für sie nicht, sodass sich ein Teil anderweitig orientiert hat. „Unser Stammteam steht“, sagt der Gastronom. Nun werde die weitere Akquise beginnen, um die Belegschaft nach und nach aufzustocken. Vorsichtiger Optimismus, so lautet die Devise.

Rebecca Nonnast, Küchendirektorin des See-Biergartens am Maschesee, und Köchin Derya Erdogdu putzen schon mal die Tische für die Gäste. Quelle: Samantha Franson

Start mit reduzierter Speisekarte

„Mein Team ist hot“, so formuliert es Christoph Elbert. Der Chef des Restaurants 11 A am Küchengarten in Linden will damit sagen, dass seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich freuen, endlich wieder das tun zu können, was sie vor dem Lockdown getan haben – Gäste bedienen und Speisen servieren. Allerdings wird Elbert, der für seine kreative Speisekarte bekannt ist, mit einem eingeschränkten Angebot starten. „Die Produktvielfalt wird vorerst reduziert, alles andere wäre wirtschaftlich zu riskant“, erklärt der Geschäftsmann. Niemand könne trotz sinkender Infektionszahlen und steigender Impfquoten verlässlich vorhersagen, wie sich die Corona-Lage entwickeln wird. Gleich zum Neustart zu viele Waren vorzuhalten, könne nach hinten losgehen. Nur äußerst ungern erinnert sich Elbert daran, wie er in der gastronomischen Zwangspause Unmengen von abgelaufenem Bier, Limo und sogar Wein wegschütten musste.

„Wir sehen das Ganze erst mal als Experiment, und wir wollen zeigen, dass wir wieder da sind“, sagt der Lindener, der ausdrücklich betont, dass die Staatshilfen für Gastronomen seinem Betrieb durch die Krise geholfen haben. Mit zufriedenstellenden Umsätzen rechnet er allein durch die Außengastronomie nicht. „Wenn wir kostendeckend arbeiten, wäre das schon gut.“ Sein zweites Restaurant Boca in der List bleibt vorerst zu, obwohl es draußen eine kleine Freifläche hat. Die Lister Kultkneipe Plümecke, die Elbert ebenfalls betreibt, und seine Lindener Bars Ihmerauschen und Walk on the Wild Side stehen mangels Platz vor der Tür ohnehin weiter auf der Warteliste.

Mit Hochdruckreiniger: Christoph Elbert und Verena Schindler vom 11 A am Küchengarten machen das Pflaster des Platzes vor ihrem Restaurant sauber. Quelle: Samantha Franson

Buchungen schon für Weihnachten

Dass die Betriebe bald wieder ihre Gasträume öffnen können, hofft auch Ralph Klemke, der mit seiner Frau Christine Nardien das Restaurant Meiers Lebenslust führt. Die Innengastronomie – so heißt es im Corona-Deutsch – darf starten, wenn der Inzidenzwert unter 50 liegt. Zwar bietet das Lokal, zu dem eine Hausbrauerei gehört, in normalen Zeiten 80 Außenplätze an, doch mit diesen werde nur ein kleinerer Teil des Umsatzes erzielt, sagt Klemke. Nicht zuletzt, weil sie am stark befahrenen Friedrichswall liegen. Schwerpunkt sei das Geschäft drinnen, wo 400 Plätze zur Verfügung stehen. Klemke will die weitere Entwicklung abwarten und nach Pfingsten neu entscheiden. Eine Mut machende Perspektive auf längere Sicht gibt es bereits: „Wir haben jetzt schon Buchungen für Weihnachten.“

Von Juliane Kaune