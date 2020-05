So ganz trauen die Menschen dem Frieden offensichtlich längst noch nicht. Corona-Beschränkungen werden Stück für Stück zurückgenommen, doch die Bevölkerung stürzt sich nicht auf die neuen Freiheiten. Am 20. April, dem Tag, an dem viele Geschäfte wieder öffnen durften, waren nach Schätzungen etwa 50.000 Menschen in der Stadt unterwegs. An einem normalen Montag sind es dreimal so viele. Auch die Herrenhäuser Gärten haben am ersten Wochenende nach der Wiedereröffnung weitaus weniger Besucher angelockt – „was aber nicht vergleichbar mit Zahlen der letzten Jahre ist, denn die Öffnung war noch nicht überall kommuniziert“, wie Gartenchef Ronald Clark sagt. Bis Montagabend seien es seit dem 24. April gut 11.000 Gäste gewesen – im Vorjahr etwa 15.000.

In den Bussen und Bahnen der Üstra ist die Zahl der Fahrgäste seit Mitte März um 80 Prozent gesunken – momentan steigt sie wieder leicht an. Gewöhnlich sind an den Werktagen rund 500.000 Fahrgäste unterwegs. Dass sich die Bürger noch mit Bedacht bewegen, belegen auch Zahlen bei der Polizei. „Die Ordnungswidrigkeiten liegen mit rund 15 täglichen Fällen weiterhin auf niedrigem Niveau“, sagt Sprecher Martin Richter. Meistens würden die Menschen wegen Übertretung der Abstandsregeln oder der Kontaktsperre ermahnt. Auch durch das Maskentragen entfällt die Abstandsregel nicht. Nur wenige seien uneinsichtig, das Gros halte sich an die Vorgaben. Was die Veränderungen der Rahmenbedingungen nun bedeute, müsse man beobachten. Richter hofft, dass die politische Strategie aufgeht.