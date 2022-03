Hannover

Eine Krebserkrankung ist eine furchtbare Herausforderung. Bereits bei der Diagnose kommen bei betroffenen Menschen oder ihren Angehörigen Todesängste auf. Und dann muss man da irgendwie durch – schlimm genug in normalen Zeiten. Aber wenn die Pandemie weitere Ängste schürt, wenn man Furcht hat, sich auf der Fahrt in Bus und Bahn zur Therapie mit dem Virus anzustecken, wenn man nicht einmal zu Freunden oder zur Selbsthilfegruppe im Lockdown gehen kann – und wenn dann auch noch ein Krieg ausbricht, dann ist die Not richtig groß.

Die Evangelische Beratungsstelle in der Oskar-Winter-Straße 2 in der List hat das Thema aufgegriffen und bietet nun – nicht nur wegen Corona – eine psycho-onkologische Beratung an. Wer sich an Karin Aumann (52) wendet, findet ein offenes Ohr in dieser Zeit und auch nach der Heilung. „Denn dann geht es oft erst los“, weiß die examinierte Krankenschwester und Diplom-Religionspädagogin mit den Zusatzausbildungen als systemische und psycho-onkologische Beraterin. „Die Diagnose war bereits furchtbar, die Therapie wahrlich kein leichter Gang, dann wird man als gesund entlassen und denkt, man kann durchstarten.“

Erstmal geht es nur um Durchhalten

Doch die Kräfte seien noch nicht da, man sei nicht so belastbar, man habe Angst vor der nächsten Vorsorgeuntersuchung. „Betroffene und auch Angehörige hatten zuvor auf Katastrophenmodus umgeschaltet, mussten viel organisieren, der Familienablauf möglicherweise mit Kindern musste aufrecht erhalten werden.“ Vielleicht wäre es in dieser akuten Situation auch gar nicht möglich gewesen, gute Gespräche miteinander zu führen, „da geht es eigentlich nur um Durchhalten“. Aber es sei nötig, dass man sich Entlastung suche, indem man mit jemanden – eben auch in einer Beratungsstelle – darüber spricht, „mal alles los wird“, weiß Karin Aumann.

Denn was nun auch noch erschwerend hinzu kommt, ist eigentlich genau das, was man sich selbst gewünscht hatte: Lockerungen in der Pandemie, mal wieder mehr Leute treffen, feiern, miteinander fröhlich sein. „Doch diese Menschen gehören zur Risikogruppe, durch die Chemotherapie ist das Immunsystem auf Null gefahren, die müssen sich vor jedem Keim in Acht nehmen, auch noch nach der Therapie“, erklärt die Beraterin. „Es ist für alle sehr schwierig, damit umzugehen.“ Die Kinder etwa, die bereits am Anfang der Pandemie unter dem Druck standen, die Großeltern nicht sehen zu dürfen, um sie nicht anzustecken, würden jetzt vor der gleichen Situation mit einer Mutter oder einem Vater stehen, die an Krebs erkrankt waren. „Das hat Auswirkungen auf die ganze Familie.“

„Alles ist besser, als das in sich hineinzufressen“

Viele Familien würden versuchen, „das mit sich selbst abzumachen, aber das ist aber eine zusätzliche Belastung“, so Aumann. Besser sei es, zu reden – auch mit Außenstehenden. „Alles ist besser, als das in sich hineinzufressen.“ Karin Aumann ist an vier Tagen in der Woche im evangelischen Beratungszentrum erreichbar. Termine unter (05 11) 62 50 28.

