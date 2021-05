Hannover

Die Temperaturen sollen an diesem Wochenende noch auf bestes Biergartenwetter steigen, die Zahl der Corona-Neuinfektionen und damit die Inzidenzwerte sinken, nicht zuletzt auch in der Region Hannover. Seit 20. Mai dürfen Biergärten und Terrassen von Cafés und Gaststätten wieder öffnen, Niedersachsens Landesregierung hat angesichts der Entwicklung der Corona-Zahlen Lockerungen auch für die Außengastronomie angekündigt. Beste Voraussetzungen also für einen Ausflug mit Einkehr. Und dennoch gilt es an diesem Wochenende noch einige Dinge zu beachten.

Was gilt an diesem Wochenende in der Gastronomie?

Egal ob Eiscafé, Biergarten oder Speiselokal: Für den Besuch der Außengastronomie ist an diesem Wochenende weiterhin die Vorlage eines negativen Corona-Tests erforderlich. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Alternativ müssen Besucherinnen und Besucher eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus oder ihre Genesung nachweisen. Es gilt eine Sperrstunde ab 23 Uhr.

Warum ist das so?

Das Robert-Koch-Institut hat für die Region Hannover am Sonnabend eine Sieben-Tage-Inzidenz von 32,3 ermittelt. Damit liegt der Inzidenzwert den fünften Werktag in Folge unter 50. Das ist eine entscheidende Voraussetzung für die nächsten Lockerungsschritte, die das Land angekündigt hat. Die neue Corona-Verordnung des Landes, die das regelt, tritt aber erst am 31. Mai in Kraft – also am Montag. Bis dahin gilt weiterhin die Testpflicht.

Was gilt ab Montag?

Das Land will seine neue Corona-Verordnung am 30. Mai beschließen. Nach allen bisherigen Informationen ist Folgendes geplant: Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sieht der Stufenplan die Öffnung der Innengastronomie bei halber Auslastung und Testpflicht für die Besucher vor. Eine Sperrstunde greift um 23 Uhr. Für die Außengastronomie fallen bei einer Inzidenz unter 50 die Testpflicht sowie die Sperrstunde weg.

Von Bärbel Hilbig