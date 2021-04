Hannover

Einkaufen gehen, im Fitnessstudio trainieren, Kultureinrichtungen besuchen – all das soll in 14 ausgewählten Städten Niedersachsens in wenigen Tagen möglich sein. Die Landeshauptstadt zählt nicht dazu. Während Hannovers Händler enttäuscht reagieren und nun auf die zweite Runde bei der Bewerbung um den Status Modellkommune hoffen, bereitet sich Hildesheim auf Corona-Lockerungen vor – und das nicht nur für Hildesheimer. „Jeder kann kommen“, sagt Hildesheims Stadtsprecher Helge Miethe. Auch Hannoveranerinnen und Hannoveraner dürfen also nach Hildesheim zum Einkaufen fahren.

Teststrategie nötig

In den Modellkommunen soll erprobt werden, wie trotz hoher Infektionszahlen wieder Einrichtungen des öffentlichen Lebens geöffnet werden können. Dazu müssen Teilnehmer eine Teststrategie sowie Hygienekonzepte vorlegen. Die Landeshauptstadt Hannover hatte sich beim Land für das Projekt beworben, jedoch eine Absage erhalten. Entscheidender Grund war die hohe Sieben-Tage-Inzidenz, die in Hannover die Grenze von 100 seit einigen Wochen überschreitet. Dem Vernehmen nach habe Hannovers Bewerbung zudem Mängel aufgewiesen, etwa bei der wissenschaftlichen Begleitung der Maßnahmen.

„Wir sind schon herbe enttäuscht“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft. Quelle: Michael Wallmüller

„Wir stehen ohne Perspektive da“

Nach der Absage herrscht nun Katerstimmung bei Hannovers Händlern. „Wir sind schon herbe enttäuscht“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft. Michael Schenkemeyer, Chef von Schuh-Gisy, ist ebenfalls frustriert. „Wir stehen jetzt ohne Perspektive da“, sagt er. Er fragt sich, warum stets der Einzelhandel abgestraft werde, dabei hätten die Geschäftsleute tragfähige Hygienekonzepte in der Schublade.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Gastronomen hält sich der Frust in Grenzen. „Wir hätten ohnehin nur die Außenterrassen öffnen dürfen“, sagt Philipp Aulich, Betreiber des Brauhauses Ernst August. Und bei dem kalten, regnerischen Wetter sei ein Besucheransturm kaum zu erwarten. „Dass aber Kommunen mit einem Inzidenzwert von über 100 ohnehin keine Chance haben, hat das Land nicht ausreichend kommuniziert“, sagt der Gastronom.

Bewerbung soll präzisiert werden

Die City-Händler halten ihr Konzept noch immer für stimmig. „Dennoch werden wir einiges präzisieren“, kündigt Prenzler an. Man sei guten Mutes, dass es Hannover doch noch auf die Liste der Modellkommunen schafft. An der Bewerbung haben neben der City-Gemeinschaft unter anderem Vertreter von Stadt und Region sowie dem Gastronomieverband Dehoga und der Industrie- und Handelskammer (IHK) mitgearbeitet. Bis zum 17. April entscheidet das Land, welche elf weiteren Kommunen vorsichtige Lockerungen starten dürfen.

SPD und CDU: Nicht nur Innenstadt berücksichtigen

SPD und CDU im Rat sind der Ansicht, dass sich der Modellversuch nicht nur auf Hannovers Innenstadt beschränken dürfe. „Dadurch entsteht ein Wettbewerbsvorteil gegenüber den Händlern in den Stadtteilen“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Die Stadtspitze müsse mit dem Land andere Bedingungen aushandeln. Auch CDU-Fraktionschef Jens Seidel meint, dass Hannover mehr Einkaufsstätten habe als allein die City. „Die Stadtspitze muss hier nachbessern“, sagt er. Ärgerlich sei, dass Braunschweig den Zuschlag bekommen habe. „Warum kommt die zweitgrößte Stadt Niedersachsens den Zuschlag und nicht die größte?“, fragt sich Seidel.

Die Grünen fordern, dass Hannover bereitstehen müsse für die zweite Bewerbungsrunde. „Wir brauchen eine Perspektive, gerade für die Kultur“ sagt Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. Sein Kollege von der FDP, Wilfried Engelke, hofft, dass bei der Auswahl des Landes keine parteipolitischen Erwägungen eine Rolle gespielt haben.

Von Andreas Schinkel