Hannover

Die Inzidenzen sinken und immer mehr Corona-Maßnahmen werden gelockert. Zum Wochenende bekommen Hannoveranerinnen und Hannoveraner nun neue Freiheiten zurück. So fällt die Testpflicht in der Innengastronomie weg und Discos dürfen wieder mit der Hälfte ihrer üblichen Kapazität öffnen. Durch die hohen Temperaturen und die Sonne macht sich zudem Sommerstimmung in Hannover breit – auch wenn diese durch einige heftige Regenschauer zuweilen vorübergehend getrübt wird. Wie nutzen Hannoveraner und Hannoveranerinnen ihre zurückgewonnenen Freiheiten? Oder sind sie noch zögerlich?

Endlich wieder in den Biergarten

Andrea Meyer freut sich auf ein Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln in der Gaststätte am Annateich. Quelle: Katrin Kutter

Andrea Meyer (62) aus dem Heideviertel will am Wochenende mit ihrem Mann und Hündin Anna in den Biergarten gehen. „Vielleicht wird es die Gaststätte am Annateich“, sagt Meyer. Besonders freut sie sich auf ein ganz besonderes Gericht: Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln. Ihr letztes Schnitzel in der Gaststätte am Annateich habe sie Ostern 2020 gegessen.

Bislang habe sie sich einzig sonntags mit Freunden zum Spazierengehen getroffen – coronakonform in kleinen Gruppen. Dass sich die Corona-Lage nun entspannt, freut Meyer. „Es ist schön, dass vieles jetzt wieder geht“, sagt die Architektin. Allerdings betont sie auch: „Es gibt Generationen, die mussten ganz anderes durchstehen.“

Fahrt in die Freizeitparks

Freuen sich auf die Freizeitparks: Natalie Illing (41, von rechts), Sofia (8) und York Widdel (50). Finja Müller (16) will lieber mit Freunden an einen See gehen. Quelle: Katrin Kutter

Ein Familienausflug in den Freizeitpark – Sofia (8) kann es kaum abwarten. „Ich freue mich sehr“, sagt sie. Am Wochenende will ihre Mutter Natalie Illing (41) aus Barsinghausen mit Sofia ins Rastiland fahren. Zuletzt waren die beiden im vergangenen September dort gewesen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für ihren Partner York Widdel (50) geht es mit Sofias Schwester nach Soltau in den Heidepark. „Die freut sich auf die Achterbahnen, besonders heiß ist sie auf die Holzachterbahn Colossos“, sagt Widdel. Er selbst will es ruhiger angehen lassen. „Ich chille solange.“ Sofias Cousine Finja Müller (16) hingegen hat andere Pläne. Sie will mit Freunden an einen See gehen und das Wochenende genießen. „Das machen wir immer bei gutem Wetter“, sagt sie.

Bleibt das Wochenende ruhig?

Niclas Zöllner (24) freut sich darauf, eine gute Freundin in Hamburg zu besuchen. Lisa Marie Bannemann (25) bleibt hingegen in Hannover und muss für die Uni arbeiten. Quelle: Katrin Kutter

Hat sie am Wochenende mehr Glück? Lisa Marie Bannemann (25) möchte an einem Projekt für die Uni arbeiten. Im Rahmen ihres Mediendesign-Studiums muss sie das Geräusch für eine mechanische Eule für ein Computerspiel erstellen. „Im Haus wird viel renoviert, hoffentlich kann ich bei dem Lärm überhaupt etwas tun“, sagt Bannemann.

Ihr Freund Niclas Zöllner (24) hat andere Pläne für das Wochenende. „Ich besuche eine gute Freundin in Hamburg“, sagt er. „Ich habe sie das letzte Mal vor dem Lockdown gesehen.“ Was sie in Hamburg tun werden, wollen sie spontan entscheiden.

Die Kultur kommt zurück

Das erste Treffen in Präsenz: Doris Meier (links) und Claire Lüdke haben sich in den vergangenen Monaten nur über die Onlineplattform Zoom getroffen. Quelle: Katrin Kutter

Endlich können sie sich auch persönlich sehen. Doris Meier und Claire Lütcke sitzen am Maschteich hinter dem Rathaus. Zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht planen sie Veranstaltungen für das Asambura-Ensemble. Zuvor hatten die zwei Frauen nur über die Onlineplattform Zoom Kontakt miteinander. Ihre zurückgewonnenen Freiheiten wollen sie auch am Wochenende nutzen. Doris Meier zieht es nach draußen. „Ich mache das, was ich schon in der ganzen Pandemie gemacht habe: Spazieren gehen“, sagt sie. Wo genau, das weiß sie noch nicht. „Ich bin gerne im Georgengarten oder im Lönspark. Woanders ist es mir zu voll.“ Dort sei es schwierig, Abstände einzuhalten.

Für Claire Lütcke will indes etwas tun, was sie schon lange nicht mehr machen konnte. „Mein Mann und ich gehen das erste Mal seit langer Zeit wieder ins Theater“, sagt Lütcke. Sie freut sich auf ihren Besuch im Theater fensterzurstadt. „Da sitzen wir draußen unter dem Dach der Alten Tankstelle.“ Lütcke ist gespannt auf die Veranstaltung: Die Künstler sind nämlich im Gebäude.

Das Warten auf die Flohmärkte

Freut sich, endlich ein bisschen mehr von Hannover zu sehen: Olivia Motley (29) kommt aus den Vereinigten Staaten und ist mitten im Corona-Lockdown nach Hannover gezogen. Quelle: Katrin Kutter

Kann sie nun endlich mehr von Hannover sehen? Olivia Motley (29) kommt aus New Orleans in den Vereinigten Staaten und wohnt seit dem Corona-Lockdown in Hannover. Die Stadt kennenlernen konnte sie daher bislang nicht. Durch ihren Freund hat es sie nach Niedersachsen verschlagen. Jetzt freut sich die Künstlerin, dass es bald mit Live-Musik losgeht. Für das Wochenende hat sie sich aber etwas anderes vorgenommen: Sie will einen Flohmarkt besuchen – immerhin geht das nach Monaten Zwangspause nun wieder.

Start in die Theatersaison

Sonnabend wandern, Sonntag ins Theater: Regina (67) und Michael Hagenah (68) haben bereits Pläne für das Wochenende. Quelle: Katrin Kutter

Der letzte Besuch ist schon lange her. Doch jetzt können sie endlich wieder ins Theater gehen: Nach zwei Jahren Pause steht für Regina (67) und Michael (68) Hagenah am Sonntag ein Besuch im Theater für Niedersachsen in Hildesheim auf dem Programm. „Die Vorfreude auf die Open-Air-Saison ist groß“, sagt Regina Hagenah. „Wir waren vor Beginn der Corona-Pandemie zuletzt im Theater. Jetzt können wir mal wieder raus und Kultur löffeln“, sagt Michael Hagenah.

Auch für den Sonnabend hat das Ehepaar bereits Pläne. „Wir gehen wandern im Harz“, sagt Regina Hagenah. Das Oberharzer Wasserregal sei ein kleiner Geheimtipp, ergänzt ihr Mann.

Zum Feiern noch zu früh

Paula Santana (29, links) kommt aus Brasilien und besucht ihren Freund in Hannover. Mit ihm will sie am Wochenende einen Trip nach München machen. Henrike Hain (26) muss arbeiten. Quelle: Katrin Kutter

Ab diesem Wochenende können Clubs in Hannover wieder öffnen. Henrieke Hain (26) wird zu Beginn aber noch nicht am Start sein. „Ich muss arbeiten“, sagt sie. Aber auch wenn sie frei hätte – auch sonst würde sie noch nicht in einen Club gehen. „Das kann ich mir noch nicht vorstellen, wie das gehen soll“, sagt Hain. Ausschließen, später wieder feiern zu gehen, will sie aber auch nicht.

Paula Santana (29) hat gleich mehrere Ideen fürs Wochenende. „Ich möchte shoppen und ins Restaurant gehen“, sagt Santana. Die 29-Jährige kommt aus Brasilien und besucht ihren Freund in Hannover. Die zurückgewonnenen Freiheiten wollen sie aber zumindest die kommenden Tage nicht in Niedersachsen ausleben. Geplant haben die beiden einen Wochenendtrip nach München.

Die Arbeit ruft

Gehen eigentlich gerne in den Funpark an der Expo-Plaza – doch der hat mittlerweile geschlossen. Außerdem müssen Shiar Musa (22, links) und Mosa Mohammad (26) am Wochenende arbeiten. Stattdessen wollen sie sich abends mit Freunden treffen. Quelle: Katrin Kutter

Seit mehr als einem Jahr dominiert nun schon die Corona-Pandemie das Leben in Hannover. „Man hat schon ein bisschen vergessen, was man eigentlich so machen kann“, sagt Shiar Musa (22). Viel Zeit haben er und sein Kumpel Mosa Mohammad (26) am Wochenende aber trotzdem nicht – sie müssen arbeiten. Wenn Musa mit seinem Minijob bei einem Lieferdienst fertig ist, will er sich abends mit mehreren Freunden treffen.

Eigentlich hätte der 22-Jährige schon ein bestimmtes Ziel ganz in der Nähe seiner Wohnung nahe der Expo-Plaza gehabt. „Wir wären sonst gerne in den Funpark gegangen.“ Doch der hat wegen der Corona-Pandemie nun ganz geschlossen. „Es ist schade, dass der Funpark weg ist“, sagt Musa.

Ein Wochenende mit Freunden

Hartwig Dankwerth (77) plant für das Wochenende unter anderem ein Spargelessen. Quelle: Katrin Kutter

Es ist Spargelzeit – zur Freude von Hartwig Dankwerth (77) aus Wölpinghausen. Sonnabend bekommt er Besuch von Bekannten aus Hannover zum gemeinsamen Spargelessen. Vorher ist er aber wiederum aus dem Landkreis Schaumburg nach Hannover für einen Spaziergang im Maschpark und einen Besuch in der Markthalle. Auch für Sonntag hat er schon Pläne. Dann trifft er sich am Wilhelmsturm an der Waldgaststätte mit Freunden auf ein Bier. „Das ist eine nette Tradition“, sagt Dankwerth.

Seit anderthalb Jahren keine Feier

Lukas Bouda und Kseniia Sychevska wollen dieses Wochenende tanzen gehen. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Endich wieder tanzen und etwas essen gehen“, Lukas Bouda und Kseniia Sychevska haben schon feste Pläne, wie sie ihr Wochenende verbringen wollen. Seit anderthalb Jahren sind der 21-Jährige und die 20-Jährige nicht mehr feiern gewesen. Jetzt soll es zumindest draußen an der frischen Luft wieder soweit sein.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bouda ist Veranstaltungskaufmann und hat gerade seine schriftlichen Prüfungen bestanden, jetzt steht ihm nur noch die mündliche Prüfung bevor. „90 Prozent sind schon geschafft“, sagt Bouda. Das muss gefeiert werden, die letzten Monate waren schwierig für den 21-jährigen Veranstaltungskaufmann. Die Öffnung der Clubs sieht er trotzdem kritisch. „Klar ist es toll, dass ich jetzt wieder arbeiten kann, aber wenn dann nach einigen Wochen wieder alles schließen muss, weil die Öffnungen verfrüht waren, bringt das auch nichts.“

Paddelnd in den Biergarten

Freut sich auf seinen ersten Biergartenbesuch: Tim Hartung. Quelle: Tim Schaarschmidt

Tim Hartung steht am Rande der Herrenhäuser Gärten und raucht eine Feierabendzigarette. Hinter ihm steht ein Wagen des Tiefbaus der Stadt. Am Wochenende hat Hartung frei. Er freut sich schon darauf. „Dann geht es erstmal aufs Wasser.“ Am liebsten paddelt Hartung auf der Ihme entlang – und freut sich schon auf seinen ersten Besuch im Biergarten.

Bisher war Hartung nur einmal nach Feierabend kurz ein Weizenbier an den Herrenhäuser Gärten trinken. Am Wochenende geht es wahrscheinlich ins Dornröschen oder Radieschen, irgendwo hin wo die Preise moderat seien und er mit seinem Boot anlegen kann, sagt Hartung. Einen Plan B hat er auch schon gefasst. „Vielleicht setze ich mich auch in einen Zug und fahre ab an die Nordsee.“ Hier, in Hannover, plagt Hartung doch allmählich seine Pollenallergie.

Warten auf das Festival

Lisa Ell und Martin Valldorf mit Hund Lupo. Quelle: Tim Schaarschmidt

Lisa Ell und Martin Valldorf sind mit Hund Lupo spazieren, genau wie auch in den letzten Monaten. „Wir sind sehr sehr gern im Grünen“, sagt Ell. Dass die Cafés zeitweise geschlossen waren, der Einzelhandel, die Restaurants und die Bars war für die beiden gar nicht so dramatisch.

Dafür freuen sie sich auf eine weitere Corona-Lockerung, die noch in weiter Ferne ist: „Wir würden so gern mal wieder auf ein Festival gehen, das wäre schon das super“, sagt Ell. Am liebsten besuchen die beiden Goa-Festivals – allerdings ohne Hund Lupo. „Das ist zu laut für ihn.“

Lernen für die Klausur

Julia Hansen gehört zu denjenigen, die die Lockerungen derzeit noch nicht genießen können. Quelle: Tim Schaarschmidt

Julia Hansen gehört zu den Menschen, die die Lockerungen noch nicht genießen können, aber immerhin das schöne Wetter. Die Landschaftsökologie-Studentin bereitet sich gerade auf eine Klausur vor. „Immerhin geht das jetzt wieder draußen in der Sonne“, sagt Hansen. Sie sitzt mit ihren Lernmaterialen auf einer Parkbank. Demnächst steht eine Ökologie-Klausur an. „Vielleicht findet die ja sogar wieder in Präsenz statt“, sagt Hansen.

Das erste Reitturnier der Saison

Hilft beim ersten Reitturnier der Saison in ihrem Verein: Lena Greinke. Quelle: Tim Schaarschmidt

Für Lena Greinke geht es am Wochenende nicht in ein Restaurant oder in einen Biergarten, sondern auf ein Reitturnier. „Aber nicht als Teilnehmerin, ich helfe nur aus“, sagt Greinke. Die 30-Jährige reitet schon fast ihr ganzes Leben lang. Mit fünf saß sie das erste Mal auf einem Pferd. Momentan ist sie Mitglied im Reit- und Fahrverein Springe von 1999 e.V. und macht dort Dressurreiten.

„Für die Vereine waren die letzten Monate hart, Veranstaltungen wie das Turnier am Wochenende sind wichtig für die Einnahmen“. Das Turnier am Sonnabend ist das erste der Saison, das wegen der gesunkenen Corona-Inzidenzwerte stattfinden kann. „Da hilft man doch gern aus.“

Erst Urlaub und dann Impfung

Edmund und Petra Dust sind aus Bad Bentheim nach Hannover angereist. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Ich könnte im Kreis grinsen“, sagt Petra Dust. Die 51-Jährige ist mit ihrem Mann Edmund aus Bad Bentheim angereist – und macht gerade Urlaub in Hannover. Es ist ihr erster seit Monaten. Sie haben einige schöne Tage in Steinhude verbracht, dort haben sie eine Ferienwohnung gemietet. „Und dann ist auch noch das Wetter so toll“, sagt Dust.

Am Sonnabend geht es für die beiden zurück, allerdings wartet auf dem Rückweg gleich das nächste Highlight auf das Ehepaar. „Ich werde geimpft - mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson“, sagt Dust, „aus so einem Anlass reist man doch gern ab.“

Endlich wieder Enkelbesuch

Carmen und Hans-Heinrich Gatzn und Enkel Jarius Gatzn. Quelle: Tim Schaarschmidt

Carmen und Hans-Heinrich Gatzn steht ein turbulentes Wochenende bevor – und das, obwohl auch schon die Woche davor ereignisreich war. Die 66-Jährige und der 77-Jährige haben drei Enkelkinder, die sie nun endlich wiedersehen können. Die beiden sind mittlerweile durchgeimpft. Letztes Wochenende hat das erste Enkelkind bei ihnen übernachtet, gerade ist der zweijährige Jarius zu Besuch und am Wochenende kommt das dritte Enkelkind vorbei und übernachtet bei den Senioren.

Lange Zeit konnten die beiden ihre Enkel nur mit Abstand sehen, von weitem aus dem Wohnzimmerfenster zuwinken. „Endlich wieder Trubel nach dieser langen ruhigen Zeit“, sagt Gatzn. Mit dem Besuch werden sie im Park spazieren gehen, dort, wo man Abstand zu anderen Menschen halten kann. „Die Kinder sind ja noch nicht geschützt, da sind wir weiter vorsichtig“, sagt Gatzn, nimmt dem Bollerwagen und zieht ihn samt Enkel Jairus in Richtung Auto.

Ein Ausflug ins Grüne reicht

Lassen sich noch etwas Zeit: Wolfgang Hein und Erika Mainz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und dann gibt es noch die Leute, die sich für den Rest freuen, aber eigentlich auch so gerade ganz zufrieden sind. Wolfgang Hein und Erika Mainz sitzen auf einer Parkbank im Georgengarten und genießen die Sonne, das Grün und den Sommerbeginn. Irgendwann wollen sie auch mal wieder ins Restaurant gehen, die Verwandten in den Niederlanden besuchen, vielleicht auch verreisen. „Aber jetzt lassen wir erstmal den jungen Leuten den Vortritt in den Restaurants, wir können noch ein bisschen warten“, sagt Mainz.

Ihr Mann hat schon die zweite Impfung bekommen, er ist 91 Jahre alt. Sie ist 76 Jahre alt und bekommt bald ihre zweite Impfdosis. Sie wollen am Wochenende einen ihrer Lieblingsparks in Hannover besuchen, vielleicht den Tiergarten. Über das Ausflugsziel entscheidet das Paar immer erst kurz vor Ausflugsbeginn, angereist wird mit der Üstra. „Lange vorauszuplanen macht in unserem Alter keinen Sinn mehr, das macht man mit 30 Jahren, uns geht es gut, wenn wir morgens aufstehen und in fünf Minuten im Grünen sein können, wenn wir wollen. Was will man mehr?“, sagt Hein.

Von Maximilian Hett und Nadine Wolter