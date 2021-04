Hannover

Ins Theater gegen, eine Kinovorstellung besuchen, durch die Läden bummeln – das scheint in Hannover angesichts hoher Infektionszahlen sehr weit weg zu sein. Dennoch hat die Stadtverwaltung Anfang der Woche ihre Bewerbung um eine versuchsweise Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen fristgerecht beim Land Niedersachsen eingereicht. Stimmt das Land dem Modellprojekt zu, könnten ab Montag, 26. April, für drei Wochen Läden, Außengastronomien, Fitnesscenter und Kultureinrichtungen öffnen – unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Ob das alles so kommt, ist ungewiss.

Lockerungen: Hannover bewirbt sich zum zweiten Mal

Bereits zum zweiten Mal bewirbt sich Hannover um das wissenschaftlich begleitete Projekt. Es hat zum Ziel, Möglichkeiten der Normalisierung des Alltags unter Corona-Bedingungen auszuloten. 14 andere Kommunen in Niedersachsen haben bereits in der ersten Bewerbungsrunde den Zuschlag bekommen. Gestartet haben sie ihre Projekte allerdings noch nicht. Dem Vernehmen nach stehen die Chancen gut, dass es Hannover im zweiten Anlauf schafft und grünes Licht vom Land bekommt.

Schauspielhaus, Oper und Künstlerhaus könnten öffnen

Das Versuchsgelände deckt sich in etwa mit dem Bereich der Fußgängerzone. Auch das Schauspielhaus in der Prinzenstraße könnte öffnen, ebenso die Oper und das Kommunale Kino im Künstlerhaus. Die Lichtspielhäuser am Raschplatz liegen knapp außerhalb des Gebiets. Teile der Altstadt bis zum Hohen Ufer sind ebenfalls Teil der Zone. Die gesamte Georgstraße, eine der Haupteinkaufsmeilen Hannovers, fällt in das Gebiet, ebenso die Ernst-August-Galerie. Bislang hat die Stadt Hannover keine Begrenzung von Besuchern vorgesehen, auch Gäste von außerhalb können anreisen.

Gäste von außerhalb zugelassen

Sollte der Andrang zu groß werden, will man nur noch Menschen mit Wohnsitz in der Region Hannover in die Läden, Gastronomien und Kultureinrichtungen lassen. Sollte diese Beschränkung nicht ausreichen, um Besucherströme zu reduzieren, sind nur noch hannoversche Stadtbewohner zugelassen. Innerhalb der Betriebe herrscht eine Maskenpflicht, zudem müssen Mindestabstände eingehalten werden.

Kern des Versuchs ist, dass nur diejenigen Zutritt zu Läden, Theater und Sportstudios bekommen, die einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als zwölf Stunden ist. Der Test muss von einem Testzentrum, einem Arzt oder Apotheker durchgeführt werden. Zudem müssen alle Besucher über ein Smartphone verfügen, auf dem die Luca-App funktioniert. Das Programm dient dazu, sich beim Betreten und Verlassen der Läden ein- und auszuchecken. Dadurch sollen Infektionsketten besser nachvollzogen werden können. „In Einzelfällen bieten die teilnehmenden Betriebe den Besuchern die digitale Erfassung ohne Handy an“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.

„Bundes-Notbremse“ könnte Modellversuche kippen

Noch immer liegt der Inzidenzwert Hannovers deutlich über der kritischen Marke von 100 (alle aktuellen Daten finden Sie hier). Das war bereits bei der ersten Bewerbung ein Ausschlusskriterium. Jetzt kommt erschwerend hinzu, dass sich das Bundeskabinett auf eine „Notbremse“ für alle Gebiete geeinigt hat, in denen die Inzidenz über 100 liegt. Das bedeutet: Geschäfte, die nicht zur Versorgung des „täglichen Bedarfs“ dienen, müssen geschlossen bleiben, ebenso Kultureinrichtungen und Gastronomien. Das Land Niedersachsen hat signalisiert, den Modellversuchen in den Kommunen zunächst keinen Riegel vorzuschieben.

City-Händler bleiben optimistisch

Alle Betriebe, die an dem Modellversuch teilnehmen möchten, können sich ab Donnerstag bei der Stadt Hannover bewerben. Unter der Internetadresse www.hannover.de/modellprojekt-hannover können Anmeldeformulare heruntergeladen, ausgefüllt und an die E-Mailadresse Modellprojekt.Hannover@hannover-stadt.de verschickt werden.

Die City-Händler, die an der Bewerbung Hannover mitgearbeitet haben, bleiben vorsichtig optimistisch. „Wir glauben fest daran, dass wir auf diese Weise einen Weg finden, anders mit der Corona-Pandemie umzugehen, als durch flächendeckende Schließungen“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der City Gemeinschaft.

Von Andreas Schinkel