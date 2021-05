Hannover

Oliver Bothe ist frustriert. Er darf seine Tanzschulen nicht öffnen – schon wieder. Bereits im Lockdown im Frühjahr 2020 blieben seine Säle wochenlang geschlossen. Jetzt können die Tänzerinnen und Tänzer schon seit rund sieben Monaten nicht mehr kommen. Damals wie heute fühlt sich Bothe von der Landesregierung vergessen. „Wir werden in der Corona-Verordnung nicht berücksichtigt“, sagt Bothe. Doch es gibt noch ein weiteres Problem: Ist Tanzen Individual- oder Gruppensport? Und eine Frage macht die Sache noch komplizierter, sagt Bothe: Wird mit oder ohne Musik getanzt?

Brief an Innenminister Pistorius

Um seinem Ärger Luft zu machen, hat Bothe jetzt einen Brief an Innenminister Boris Pistorius (SPD) geschrieben. Unter den jetzigen Bedingungen sollten Tanzschulen umgehend öffnen dürfen, schreibt Bothe darin. Und er fordert, dass Tanzen im Stufenplan als kontaktlose Individualsportart klassifiziert wird. Warum ist Bothe das so wichtig?

Individualsport ist in der Region Hannover etwa in Fitnessstudios wieder erlaubt. Tanzunterricht sei, so habe es Bothe von der Region Hannover erfahren, nur für ein Paar möglich. Sind mehrere Personen unter Anleitung eines Tanzlehrers anwesend, handele es sich nach der derzeitigen Regelung um Gruppensport – und der ist momentan nicht erlaubt. Bothe ist allerdings der Meinung, dass auch Tanzen unter Individualsport fällt. Dass Fitnessstudios aufmachen dürfen, Tanzschulen aber nicht, kann Bothe nicht verstehen. „Da wird mit zweierlei Maß gemessen.“

Oliver und Barynia Bothe in ihrer leeren Tanzschule. Quelle: Katrin Kutter

Musik ein Problem oder nicht?

Dann ist da noch die Sache mit der Musik. „Paartanz mit festem Partner mit Musik sei unerlaubter Gruppensport, Tanzen ohne Musik sei erlaubter Individualsport“, schreibt Bothe in seinem Brief an Pistorius. Bothe nimmt damit Bezug auf die Regelungen, wie sie ihm von der Region Hannover als zuständige Behörde genannt worden seien. Er habe von der Region erfahren, bei Musik werde davon ausgegangen, dass alle gemeinsam tanzen. Das sei, sagt Bothe, jedoch nicht der Fall. „Die Interpretation der Region ist falsch.“

Die Region Hannover widerspricht und betont, die Musik sei nicht der Grund, weshalb Tanzunterricht verboten sei, sondern ein Indikator dafür. „Entscheidend ist die Frage, ob es sich um Individual- oder Gruppensport handelt“, sagt eine Regionssprecherin. Sie bestätigt allerdings, dass Musik darauf schließen lasse, dass es sich um eine Gruppenaktivität handelt.

„Verordnung zu schwammig“

Das Sozialministerium, das für die Corona-Verordnung zuständig ist, räumt ein, dass es an manchen Stellen Interpretationsspielräume gibt. So sagt ein Sprecher des Ministeriums, dass in der Verordnung etwa nicht näher geregelt ist, ob mehrere Paare in einem Saal unter Einhaltung der Abstandsregeln tanzen dürfen. Nach derzeitiger Auslegung sei allerdings nur eine Trainingsgruppe in einem Raum zulässig. Damit interpretiert das Sozialministerium die Verordnung anders als die Region Hannover, die mehrere Paare pro Raum unter bestimmten Umständen für zulässig hält.

Dass auch mehr als ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie viele Fragen offen sind, ärgert Bothe. „Die Verordnung und der Stufenplan sind zu schwammig.“ Die Betreiber von Tanzschulen in Niedersachsen hätten im vergangenen Jahr bewiesen, dass ein Betrieb coronakonform möglich sei. Bothe habe rund 135.000 Euro unter anderem in Raumluftreinigungsanlagen investiert.

Kurse draußen sind möglich

Es gibt aber auch Lichtblicke. Seit vergangenem Freitag findet etwa in Herrenhausen Tanzunterricht in Präsenz statt. Bis zu acht Leute können auf der Open-Air-Fläche auf einem Hof am Saal der Tanzschule Happy Hours Linedance oder Hip-Hop üben. Jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin steht dafür eine eigene Tanzfläche aus Holz unter einem kleinen Pavillon zur Verfügung. Diese Platten hat Betreiber Stefan Schilling selbst gebaut, die Planungen liefen bereits seit rund drei Monaten. „Das Angebot wird gut angenommen“, sagt Schilling. Wer lieber zu Hause bleibt, könne weiterhin online am Unterricht teilnehmen.

Stefan Schilling von der Tanzschule Happy-Hour hat den Unterricht nach draußen verlegt. Quelle: Nancy Heusel

Obwohl auch Schilling seinen Saal in den letzten Monaten geschlossen lassen musste, blickt er inzwischen optimistisch in die Zukunft. „Die Stammkundschaft ist geblieben, das ist sehr viel wert.“ Zwar habe es keine Neukunden gegeben. „Ich freue mich aber, dass es jetzt langsam, aber stetig wieder losgeht.“ Auch Bothe bietet in seiner Tanzschule seit Dienstag Open-Air-Unterricht an. Neben einer Öffnung seiner Säle wünscht er sich vor allem eins: „Dass die Politik uns auf dem Radar hat.“

Von Maximilian Hett