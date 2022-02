Professor Tobias Welteist Direktor der Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus befasst. Der 62-Jährige ist in Frankfurt geboren und hat an der MHH Humanmedizin studiert. Nachdem er den Facharzt für Innere Medizin sowie Lungen- und Bronchialmedizin bestanden hatte, arbeitete er von 1994 bis 2004 am Uniklinikum Magdeburg , bevor er Professor für Pneumologie an der MHH wurde.

Christoph Lassahn (57) hat in Hannover Humanmedizin studiert und ist Facharzt für Orthopädie. Angeschlossen hat er den Facharzt für Hygiene- und Umeltmedizin. Lassahn arbeitete zunächst in der Unfall- und Allgemeinchirurgie sowie Intensivmedizin. Seit 1995 ist er bei Diakovere tätig. Zunächst arbeitet Lassahn im Annastift und seit 2013 in seiner heutigen Funktion als leitender Krankenhaushygieniker. Krankenhaushygiene ist Patientensicherheit und Infektionsprävention, so seine Überzeugung.