Corona-Lockerungen in Niedersachsen - Ausflüge, Grillen, Biergarten: Was Himmelfahrt erlaubt ist – und was nicht

Der Bollerwagenausflug ist dieses Jahr Himmelfahrt tabu. Doch ein Treffen mit Familie und Freunden sind gut möglich – wenn es sich auf zwei Haushalte beschränkt. Ein Überblick über die geltenden Regeln für den Feiertag.