Die „neue Normalität“ in der Corona-Krise, die Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) für Niedersachsen anstrebt, nimmt langsam Gestalt an. Am Montag werden mehrere Corona-Maßnahmen gelockert. Bis der Vor-Krisen-Alltag wieder einkehrt, wird es aber noch einige Zeit dauern. Was ändert sich? Was ist künftig erlaubt, was verboten? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Welche Geschäfte dürfen vom 11. Mai an öffnen?

Einkaufen ist praktisch wieder möglich wie in Vor-Corona-Zeiten. Alle Einzelhändler können ihre Läden öffnen, die bisher gültige Begrenzung der Verkaufsfläche auf Geschäfte mit weniger als 800 Quadratmetern entfällt. Damit dürfen zum Beispiel auch Möbelhäuser in ganzer Größe öffnen. Allerdings müssen Händler Hygienevorschriften einhalten und darauf achten, das Kunden den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,50 Meter einhalten und sich nur eine begrenzte Anzahl von Menschen im Geschäft aufhält. Einkäufer müssen Masken tragen, die Mund und Nase bedecken.

Friseure dürfen bereits seit einer Woche wieder arbeiten. Wie steht es nun mit anderen Dienstleistungen?

Auch hier lockert das Land seine Regeln. Von Montag an können weitere Betriebe der sogenannten personennahen Dienstleistungen öffnen, etwa Kosmetikerinnen, Nagelstudios, Podologiepraxen und Massagestudios. Wie schon bei Friseurbesuchen müssen Kunden Namen und Kontaktdaten hinterlassen, damit das Gesundheitsamt eine mögliche Infektionskette zurückverfolgen kann. Nicht öffnen dürfen weiterhin Tattoo-Läden.

Was ist mit der Gastronomie ?

Restaurants, Cafés, Gaststätten, Imbisse, Kantinen und Biergärten können von Montag an wieder öffnen. Gäste dürfen in geschlossenen Räumen und im Freien bedient werden. Doch es gibt einige Auflagen. Die Betreiber dürfen nur die Hälfte ihrer Plätze besetzen, Tische müssen mindestens zwei Meter auseinander stehen. Die Betreiber müssen zudem Namen und Kontaktdaten jedes Gastes sowie Kommen und Gehen dokumentieren und drei Wochen aufbewahren. Gäste dürfen nur bedient werden, wenn sie mit der Dokumentation einverstanden sind.

Eine Reservierung wird empfohlen, ist aber nicht vorgeschrieben (wie noch am Freitag angekündigt war). Das Personal muss bei der Bedienung Masken tragen. Büffets und Selbstbedienung sind verboten. Öffnungszeiten sind nicht eingeschränkt.

Mit welchen Personen darf ich mich im Restaurant verabreden?

Es gilt die erweiterte Kontaktregel. Möglich sind nun Treffen von Menschen, die in zwei Haushalten leben. So könnten etwa zwei Familien oder zwei Paare zusammen essen gehen. Dabei hat die Landesregierung keine Zahl vorgeschrieben. Kontakte sollen aber weiterhin auf das notwendige Maß beschränkt bleiben. Damit sollen etwa Partys verhindert werden.

Dürfen jetzt alle Unternehmen der Gastronomiebranche öffnen?

Nein. Die Lockerung gilt nicht für Kneipen, Diskotheken und Bars. Sie bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Sind Veranstaltungen wieder erlaubt?

Weiterhin nicht. Großveranstaltungen wie Schützenfeste und Messen bleiben ebenso untersagt wie etwa Konzerte. Das gilt bis zum 31. August. Auch viele kleinere Veranstaltungen sind nicht gestattet. Theater, Kinos, Opernhäuser, Freizeitparks und Schwimmbäder dürfen nicht öffnen. Freibäder sollen nach bisherigem Plan am 25. Mai öffnen dürfen. Demonstrationen stehen wie bisher unter einem „Erlaubnisvorbehalt“.

Und mit wem darf ich mich privat treffen?

Die Kontaktregeln im öffentlichen Raum werden nur leicht gelockert. Durften sich bisher Angehörige desselben Hausstandes nur mit einer weiteren Person treffen, können jetzt Angehörige von zwei unterschiedlichen Hausständen zusammenkommen – unabhängig von der Personenzahl. Das Grundprinzip der Kontaktminimierung bleibt gleichwohl: Der Kreis, der sich treffenden Menschen soll möglichst klein und idealerweise gleichbleibend sein.

In den Schulen sind Abschlussklassen bereits wieder im Präsenzunterricht. Können jetzt alle Schüler wieder zurück?

Nein. Von Montag an kehren zunächst die 12. Klassen an die allgemeinbildenden Schulen zurück. Der Stufenplan des Landes sieht vor, dass vom 18. Mai an auch die dritten Klassen sowie die verbliebenen 9. und 10. Klassen unter den neuen Hygiene-und Sicherheitsregeln unterrichtet werden.

Können Kinder in die Kitas zurück?

Um mehr Kinderbetreuung zu ermöglichen, sieht die neue Verordnung eine deutliche Ausweitung der Notbetreuung vor. Die bisherige Regel von nur fünf Kindern pro Gruppe gilt nicht mehr. In Notfallgruppen für Kinder über drei Jahren liegt die Maximalzahl künftig bei 13, im Krippenbereich sind es acht und im Hort zehn Kinder. Das ist jeweils die Hälfte der sonst üblichen Gruppengröße. Vom 11. Mai an können auch Tagesmütter und Tagesväter wieder Kinder betreuen.

Wann kann ich Angehörige in Pflegeheimen besuchen?

Hier verzichtet das Land auf einheitliche Regeln. Seit dem 17. April sind Besuche erlaubt, sie sind jedoch davon abhängig, ob die einzelnen Pflegeeinrichtungen den Gesundheitsämtern funktionierende Hygienekonzepte vorlegen, um Ansteckungsgefahren zu minimieren. Nach Auffassung der Landesregierung tun dies aber viel zu wenige Einrichtungen. Deshalb gibt es in Niedersachsen keine landesweiten Vorschriften – und damit auch keine Lösungen wie etwa Besuchs-Tandems. Dabei wäre einem Bewohner Besuch von einem festgelegten Angehörigen erlaubt.

Kann ich ab Montag wieder in Urlaub fahren?

Ja, jedenfalls innerhalb Niedersachsens. Von Montag dürfen Besitzer von Ferienwohnungen und -häusern an Touristen vermieten. Zwei Wochen darauf können auch Hotels, Pensionen und Jugendherbergen ihre Tore öffnen.

Was ändert sich sonst noch?

Bei Hochzeiten und Beerdigungen gibt das Land – im Vergleich zu anderen Veranstaltungen – wieder mehr Spielraum. Bis zu 20 Gäste soll dabei ab Montag jeweils erlaubt sein. Vorher waren es nur zehn. An den Fahrschulen können auch wieder der Praxisunterricht sowie praktische Prüfungen für den Auto- und Lkw-Führerschein stattfinden. Auch hier gelten Hygieneauflagen, wie beispielsweise, dass alle Insassen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen müssen.

Welche Regeln gelten grundsätzlich weiter?

Weiter müssen Menschen Mund-Nasen-Schutz in Bus und Bahn (das schließt auch Bahnhöfe ein) und beim Einkaufen tragen. Auch in den wieder geöffneten Museen ist ein Schutz für Mund und Nase vorgeschrieben. Faustregel ist: Die Pflicht gilt für alle öffentlichen Innenräume, aber nicht im Freien. Dort ist weiterhin ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen vorgeschrieben.

Wie lange ist die neue Verordnung gültig?

Die Verordnung gilt vorerst bis zum 27. Mai. Weil die 3. Stufe der Lockerungen aber schon für den 25. Mai geplant ist, wäre bis dahin eine neue Verordnung notwendig.

