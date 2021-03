Hannover

Die neue niedersächsische Corona-Verordnung wird voraussichtlich 25 Kommunen die Möglichkeit geben, am Modellprojekt zur Öffnung des Einzelhandels und der Gastronomie teilzunehmen. Auch in der Region Hannover haben mehrere Kommunen ihr Interesse angemeldet. Außer Hannover haben aus dem Umland bis Freitagmittag Garbsen, Langenhagen, Neustadt, Sehnde, Wunstorf und Wennigsen mitgeteilt, dass sie am Modellprojekt teilnehmen wollen. Auch Laatzen und Lehrte haben sich beworben.

Regionspräsident Hauke Jagau hat heute mit den Bürgermeistern der interessierten Kommunen über das Thema gesprochen. Zwar hätten alle interessierten Kommunen bereits gute Vorarbeiten geleistet, sagte Jagau. Allerdings sei schon jetzt klar, dass es keine Chance gebe, dass alle den Zuschlag erhalten.

Hannover und Hildesheim sind gesetzt

Jagau begründet das mit dem Plan des Landes, nach dem im ehemaligen Regierungsbezirk Hannover nur zwei sogenannte Oberzentren, drei Mittelzentren und ein Grundzentrum teilnehmen dürfen. Dadurch stünden die Interessen der Städte und Gemeinden in Konkurrenz zu den Mittelzentren und Grundzentren in den benachbarten Landkreisen, berichtete er. Die Region Hannover werde daher auch die Bestrebungen in den Nachbarlandkreisen in ihre Überlegungen einbeziehen. Jagau erinnert zudem daran, dass nach Vorgaben des Landes der Inzidenzwert ein maßgebliches Kriterium für die Anträge als Modellkommunen ist.

Bei den Oberzentren rechnet Jagau damit, dass sowohl Hannover als auch Hildesheim berücksichtigt werden, da dies die einzigen Oberzentren im ehemaligen Regierungsbezirk Hannover sind. Alle Überlegungen stünden jedoch unter dem Vorbehalt der Corona-Verordnung des Landes, die voraussichtlich am Wochenende veröffentlicht werden soll. Anfang der kommenden Woche will Jagau im Gespräch mit den Kommunen die Chancen für eine erfolgreiche Bewerbung weiter ausloten.

Start ist direkt nach Ostern

Die geplanten Modellprojekte zur Öffnung von Handel, Kultur und Außengastronomie sind Teil der neuen Corona-Verordnung des Landes. Das Projekt soll direkt nach Ostern am 6. April starten – gekoppelt an Schnelltests und möglichst mit einer App zur Kontaktnachverfolgung. Die Modellprojekte sollen neben dem Einzelhandel die Außengastronomie, Kultureinrichtungen einschließlich Theatern und Kinos sowie Fitnessstudios beinhalten, hatte die Landesregierung angekündigt. Die Projekte würden demnach zunächst drei Wochen laufen.

Über die Auswahl der Kommunen solle zeitnah entschieden werden – sie sollen nach unterschiedlicher Größe und Inzidenz ausgewählt werden. Die Inzidenz darf allerdings nicht über 200 liegen. Wie viele Kommunen am Ende einen Schritt zurück in die Normalität wagen dürfen, ist in der Regierungskoalition offenbar aber noch strittig.

Von Mathias Klein