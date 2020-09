Hannover

Neue Lockerungen für Veranstaltungen ab Oktober? In der Kulturszene in Hannover hat das Ansinnen der Landesregierung natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Reaktion ist allerdings eher verhalten. Erstmal abwarten auf konkrete Ansagen des Landes, heißt es unisono. „Das wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts. „Allerdings ist das kein Geschäftsmodell, weil es nicht sicher ist.“

Die Aussicht auf 30 oder vielleicht 50 Prozent Auslastung sei eben nur eine Aussicht und damit keine Planungsgrundlage. Für sein Unternehmen, das es vorwiegend mit Tourneekünstlern zu tun habe, sei es ohnehin nicht möglich, kurzfristig noch Shows zu organisieren. Bis auf einige Veranstaltungen im November und Dezember im Theater am Aegi sei ohnehin alles verlegt. „Wir beobachten das weiter“, sagt Röger.

Keine Pläne in der Schublade

Abwarten gilt auch für die hannoverschen Staatstheater. „Wir haben keine Pläne in der Schublade“, sagt Opernsprecherin Christiane Hein. Für ihren Kollegen Nils Wendtland vom Schauspiel hängt die Sache vor allem an der Abstandsregel: „So lange die 1,50 Meter Abstand gelten, können wir nicht erhöhen.“ Deshalb übt man sich auch hier in Geduld.

Für kleine Musikclubs wie Feinkostlampe in Linden, der am Donnerstag noch zum Hofkonzert lud, wäre die angedachte Öffnung für Stehpublikum bis zu 50 Personen tatsächlich interessant. Doch auch hier ist der Abstand entscheidend. Derzeit passten coronakonform keine 20 Leute rein, sagt Organisatorin Claudia Pahl. Zudem gibt sie zu bedenken, dass internationale Künstler, wie sie der Club oft zu Gast hat, nicht auf die Schnelle zu buchen sind. Gleichwohl werde man die Entwicklung gespannt verfolgen.

Von Uwe Janssen