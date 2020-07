Hannover

Müdigkeit, geringe körperliche Belastbarkeit, Konzentrationsschwäche, Atemprobleme oder auch der Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn: Manche Covid-19-Patienten klagen auch Wochen nach einer Infektion noch über Spätfolgen der Krankheit. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) will jetzt mehr über die Corona-Langzeitfolgen herausfinden. Denn die ersten Erkenntnisse sind beunruhigend: „Es gibt Betroffene, die sich drei oder vier Monate nach der Erkrankung immer noch nicht wieder gesund fühlen“, sagt Ambulanz-Leiterin Isabell Pink. Für einige sei es aufgrund der Beschwerden schwierig, ihrem Beruf nachzugehen, selbst wenn es sich „nur“ um einen Bürojob handele.

Die MHH hat für diese Patienten Mitte Mai eigens eine Covid-Ambulanz für Genesene eingerichtet, in der sie nach ihrer Erkrankung begleitet werden. „ Spätfolgen zeigen sich nicht nur bei Patienten, die schwer betroffen waren und stationär im Krankenhaus behandelt wurden, sondern auch bei solchen mit mittlerem oder mildem Krankheitsverlauf“, erläutert Professor Marius Hoeper, kommissarischer Direktor der Pneumologie-Klinik der MHH.

Luftnot und Engegefühl in der Brust

Viele Betroffene klagen über Luftnot bei Belastung und ein Engegefühl in der Brust. Unter den Patienten befinden sich auch 21- bis 50-Jährige, die vor der Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 vollkommen gesund gewesen seien. „Ihre Situation verbessert sich nur sehr langsam“, sagt Pneumologin Pink. Medikamentös kann sie den Patienten nicht viel anbieten. „Wir können ihnen nur raten, auf ihren Körper zu hören, insgesamt einen Gang runterzuschalten und gegebenenfalls eine ambulante Reha zu beantragen.“

„Es gibt Betroffene, die sich drei oder vier Monate nach der Erkrankung immer noch nicht wieder gesund fühlen“: Dr. Isabell Pink leitet die Covid-Ambulanz. Quelle: MHH/Carolin Schneider

Trotz der begrenzten Hilfsmöglichkeiten schätzten die Betroffenen die Betreuung in der Ambulanz, berichtet Pink. Sie fühlten sich sicherer durch die ärztliche Begleitung. In der Ambulanz verfolgen die Experten den Verlauf über mindestens ein halbes Jahr. Dreimal untersuchen sie die Patienten: sechs bis acht Wochen, drei Monate und sechs Monate nach der akuten Sars-CoV-2-Infektion. Die Ärzte messen die Lungenfunktion, analysieren Blut, Urin und Speichel, machen einen Belastungstest und setzen eventuell bildgebende Diagnostik wie Ultraschall ein.

Nachhaltige Auswirkungen auf das Immunsystem?

Über die Langzeitfolgen einer Infektion mit dem Coronavirus ist bisher noch wenig bekannt. Bisherige Studien und klinische Beobachtungen haben jedoch gezeigt, dass Sars-CoV-2 praktisch jedes Organ befallen und dort Schäden verursachen kann. „Wir nehmen an, dass Covid-19 das Immunsystem nachhaltig verändert“, erläutert Professor Hoeper. Mit der Studie „IRMI 19“ will er die Spätfolgen der Virusinfektion in den Blick nehmen. „Wir gehen davon aus, dass es zwischen den beobachteten Immunphänomenen und den anhaltenden Beschwerden Zusammenhänge gibt, die wir besser verstehen möchten, natürlich auch in der Hoffnung, sie in Zukunft behandeln zu können.“

Auf Station 14 der MHH haben Mitarbeiter Covid-19-Patienten künstlich beatmet - unter Spätfolgen der Krankheit leiden teils aber auch Menschen, die bei leichter Erkrankung nie in der Klinik waren. Quelle: Karin Kaiser / MHH

Erschöpft – obwohl Lunge und Herz normal arbeiten

MHH-Vizepräsident Tobias Welte hatte bereits im Juni im HAZ-Interview berichtet, dass eine nennenswerte Anzahl von Patienten Symptome behält. Die Genesenen seien erschöpft, wenn sie eine halbe Treppe steigen, obwohl Lunge und Herz normal funktionieren. „Diese Erschöpfung wird mit jedem Tag weniger, aber ist mehr und ausgeprägter, als ich es je bei irgendeiner anderen Erkrankung gesehen haben“, sagte Welte. Er sprach auch Hinweise auf Veränderungen im Nervensystem an. „Die akut Erkrankten sind viel verwirrter als sonst. Und genesende Patienten klagen über Gedächtnisstörungen und Albträume.“

An der Studie sollen jetzt rund 100 Betroffene teilnehmen, die ursprünglich nur leicht an Covid-19 erkrankt waren und trotzdem an Spätfolgen leiden. Patienten, auch wenn sie nicht in der MHH behandelt wurden, können sich dafür in der Covid-Ambulanz für Genesene unter Telefon (0511) 532-5030 oder E-Mail pneumologie.covid@mh-hannover.de melden.

