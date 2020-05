Hannover

Nahezu alle Maker Faires für dieses Jahr fallen wegen der Corona-Pandemie aus. Auch die für den 12. und 13. September 2020 geplante Messe im HCC in Hannover haben die Veranstalter abgesagt. „Leider werden wir die Maker Faire Hannover in der aktuellen Situation nicht wie geplant durchführen können. Somit haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, die Veranstaltung in diesem Jahr auszusetzen“, sagt Daniel Rohlfing, Eventleiter beim deutschen Team von Maker Media.

Virtuelle 24-Stunden-Messe

Ganz ausfallen soll die Tüftlermesse in diesem Jahr aber nicht. Das US-Team der Maker Faire organisiert für den 23. Mai eine virtuelle 24-Stunden-Veranstaltung, bei der Teilnehmer aus aller Welt ihre Projekte vorstellen. Im Fokus stehen, man ahnt es, Ideen zum Thema Corona. So organisiert die Initiative Maker vs. Virus etwa die Fertigung von Gesichtsmasken mit dem 3D-Drucker. Beim von der Bundesregierung veranstalteten Hackathon WirVsVirus hat ein Tüftler-Team einen Prototypen eines Beatmungsgeräts entwickelt.

Im kommenden Jahr soll die Maker Faire wieder in Hannover stattfinden – am 11. und 12. September 2021 im HCC. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Veranstalter rund 17.500 Besucher in Hannover.

Weitere Infos und Anmeldung zur virtuellen Maker Faire unter makerfaire.com.

Von Johanna Stein