Hannover

Wegen der aktuellen Corona-Infektionszahlen in der Region Hannover tritt von Mittwoch an eine Maskenpflicht in einigen Bereichen des öffentlichen Raums in Kraft. Laut Verfügung der Regionsverwaltung zählen dazu Fußgängerzonen, Ladenzeilen, Einkaufszentren, Einkaufsstraßen sowie Wochen-, Spezial- und Jahrmärkte nebst jeweils zugehörenden Parkplätzen. Außerdem weitet die Region das schon bestehende Verkaufsverbot für Alkohol aus.

Der für weitere Maßnahmen maßgebliche Inzidenzwert, der die registrierten Erkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, liegt in der Region seit Sonnabendvormittag über der Marke von 50. Am Montag betrug die Marke 55,2 für das Gesamtgebiet.

Regionspräsident setzt auf Eigenverantwortung der Menschen

Regionspräsident Hauke Jagau ruft deshalb zum wiederholten Mal zu mehr Eigenverantwortlichkeit auf: „Ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich unabhängig von Verordnungen und Verfügungen so vernünftig verhalten, dass das Ansteckungsrisiko minimal ist.“ Verordnungen, die nicht respektiert würden, würden leider nichts helfen. „Deshalb glaube ich, dass wir mit Vorschriften maßvoll umgehen müssen“, sagt er.

Region setzt Regelungen des Landes um

Die Maskenpflicht in Teilen des öffentlichen Raums geht auf Regelungen des Landes zurück. Wo sich Menschen auf engem Raum begegnen oder sich nicht nur vorübergehend aufhalten und wo der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann, ist demnach ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Region hat diese Bereiche nun für die Stadt Hannover und die Städte und Gemeinden im Umland definiert. Parks fallen nicht darunter.

Ausnahmen sind möglich – etwa beim Sport

Ausnahmen von der Pflicht sind möglich – für Menschen mit andauernder schwerer körperlicher Tätigkeit wie etwa Straßenbauarbeiter. Kinder unter sechs Jahren sowie Besitzer eines entsprechenden gültigen ärztlichen Attests müssen ebenfalls keine Maske tragen. Ferner entfällt die Pflicht bei gerichtlichen Ortsterminen sowie während unmittelbarer sportlicher Betätigung.

Nachts gibt es keinen Alkohol mehr

Was Alkohol angeht, darf die Gastronomie ihn bereits seit Freitag nicht in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr außer Haus verkaufen. Von Mittwoch an betrifft diese Regelung den gesamten Einzelhandel, also auch Supermärkte, Trinkhallen, Kioske und Tankstellen.

Regelungen gelten bis Mitte Januar 2021

Sämtliche Regelungen gelten zunächst bis zum 15. Januar, also über Advents- und Weihnachtszeit sowie Silvester hinaus. Zum Jahreswechsel war es in der Vergangenheit regelmäßig zu einem Masseandrang vor allem im Bereich Steintor und Kröpcke gekommen. Klagen gegen die Anordnungen sind innerhalb der kommenden vier Wochen beim Verwaltungsgericht möglich, haben aber keine aufschiebende Wirkung.

Von Bernd Haase