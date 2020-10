Hannover

Die Enttäuschung ist ihm anzuhören. „Für uns ist es maßlos ärgerlich“, sagt Astor-Betreiber Hans-Joachim Flebbe. Gerade hätten die Kinos darum gerungen, wieder Fuß zu fassen – und nun werden die Häuser im November erneut geschlossen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. So haben es Bund und Länder beschlossen.

„In einem Kino hat es meines Wissens noch keine Ansteckung gegeben, das Kino ist ein sicherer Ort – eigentlich halte ich die Schließung für überzogen“, sagt Flebbe. „Trotzdem habe ich auch Verständnis für die Politiker, die so eine Entscheidung treffen müssen.“ Er selbst hatte sein Astor erst Ende August wieder geöffnet, nun muss er es wieder dicht machen.

Kinos hatten unter der Corona-Krise auch bislang schon besonders zu leiden: „Uns trifft es härter als viele andere Branchen“, sagt Flebbe. Gerade der November sei in normalen Jahren Hochsaison. Da die Platzzahl wegen der Corona-Auflagen auch bisher schon reduziert war, haben viele Verleiher ihre Blockbuster in dieser Saison zurückgehalten. Auch der Start des neuen James-Bond-Filmes wurde verschoben.

Mitarbeiter in Kurzarbeit

Die Kinobranche ist seit Jahren in schwerem Fahrwasser; schon vor Corona war vor allem das junge Publikum zu Streaming-Diensten abgewandert, in den heißen Sommern der vergangenen Jahre blieben Besucher aus. Seit dem Frühjahr sind die Umsätze vieler Lichtspielhäuser nun nochmals eingebrochen, etliche kämpfen um ihre Existenz: „Viele Kinos werden diesen Lockdown nicht überleben“, prophezeit Flebbe.

„Die Hilfen reichen hinten und vorne nicht“: Torben Scheller im Apollo-Kino. Quelle: Ilona Hottmann

Auch Torben Scheller, der in Hannover neben den kleinen Raschplatz-Kinos auch das Hochhaus und das Apollo in Linden betreibt, zeigt sich enttäuscht von der erneuten Schließung. Er muss nun wieder Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken: „Die Mieten müssen wir weiter bezahlen, die in Aussicht gestellten Hilfen reichen hinten und vorne nicht“, sagt er. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir wenigstens einen Stichtag bekommen, zu dem wir sicher wieder öffnen dürfen.“

Mehr Rückendeckung von der Politik fordert auch Astor-Chef Flebbe: „Wenn uns das Geschäft schon verboten wird, erwarte ich eine Kompensation in Form von Zuschüssen“, sagt er. „In Niedersachsen haben wir bislang nicht einen Euro bekommen.“

GOP-Varieté: Das GOP, das am Mittwochabend die Premiere des Stücks „Zauberhaft“ hatte, erlebt eine Art Déjà-vu. Auch beim Lockdown im März wurde das Programm „Bang Bang“ nach wenigen Abenden gestoppt – fünf Spieltage sind es dieses Mal noch vor dem Lockdown. Ebenfalls erneut betroffen ist der Salon Herbert Royal. Die Doppelshow am kommenden Montag muss ausfallen – ein Nachholtermin wird gesucht. Die „Zauberhaft“-Künstler bleiben in der Stadt. „Ich hoffe, dass wir Anfang Dezember weiterspielen können“, sagt GOP-Direktor Dennis Bohnecke, der auch eine Verlängerung der Show nach dem 10. Januar für denkbar hält.

Von Simon Benne und Uwe Janssen