Sie gilt als deutlich ansteckender als das bisher verbreitete Virus: die britische Corona-Mutation B.1.1.7. Nachdem bekannt geworden ist, dass an einer hannoverschen Grundschule ein Kind daran erkrankt ist, nehmen bei Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern die Sorgen zu – schließlich sollen ab Anfang März alle Schulen in Niedersachsen ins Wechselmodell zurückkehren. Eingeschleppt wurde die Corona-Variante unter anderem von einem Ehepaar aus einem Dubai-Urlaub.

Leserin Anne-Maria Gahbler aus Hannover: „Private Urlaubsreisen untersagen“

Ich treffe mich seit Monaten nur mit sehr wenigen Menschen, vermeide unnötige Kontakte, halte Abstand, akzeptiere und befolge Corona-Regeln und bin geduldig. Ich darf nur eine Person treffen, sollte nicht in den Harz oder Deister fahren, kann kein Restaurant besuchen, auch nicht mit ausgefeilten und kostspieligen Hygienemaßnahmen. Warum wurden ab November nicht alle privaten Urlaubsreisen untersagt? Wegen dieser Fehlentscheidung und der dramatischen Folgen durch aus Dubai eingeschleppte Mutationen dürfen die vorsichtigen Kinder, Jugendlichen, Senioren und alle andern jetzt weitere Wochen extrem eingeschränkt leben? Ich kann es nicht glauben und nicht verstehen. Es macht mich wütend! Anne-Maria Gahbler, Hannover

Leser Friedrich Kahre aus Hannover: „Verhalten des Paars juristisch überprüfen“

Ein Ehepaar hat das Virus aus einem Dubai-Urlaub eingeschleppt? Man muss feststellen, dieses Ehepaar ist in vollem Bewusstsein in ein Land gereist, für das es eine besondere Reisewarnung der Bundesregierung gibt – bei den Vereinigten Arabischen Emiraten handelt es sich um ein „Hochinzidenzgebiet“ mit einem Inzidenzwert, der weit höher als 200 liegt. Es drängt sich der Eindruck auf, dass dieses Ehepaar mit seinem Urlaub, bei dem es sich offensichtlich infiziert hat, zumindest fahrlässig gehandelt hat, denn es besteht die Möglichkeit, dass „seine“ Viren Menschen in der Region Hannover, die bis zu diesem Zeitpunkt gesund waren, befallen und infiziert haben. Vermutlich wird diese Fahrlässigkeit nicht als Straftat, sondern lediglich als Ordnungswidrigkeit betrachtet werden, gleichwohl würde ich es sehr begrüßen, wenn das Verhalten dieses Ehepaars juristisch überprüft würde. Bewusst argumentiere ich nicht mit einer Kategorie wie dem Rechtsempfinden, weil diese Kategorie ja nicht justiziabel ist. Unabhängig von der juristischen Bewertung wünsche ich diesem Ehepaar Genesung. Friedrich Kahre, Hannover

Leserin Inka Dreyer aus Laatzen: „Wie können Menschen so ignorant sein?“

Wie bitte ist es möglich, dass Menschen unter uns so leichtfertig mit der Gesundheit und der finanziellen Situation ihrer Mitmenschen umgehen können? Wie ist es möglich, in diesen Zeiten, in denen das Reisen innerhalb des Landes kaum möglich ist, sich in ein Flugzeug zu setzen und nach Dubai in den Urlaub zu fliegen? Wie können Menschen so ignorant sein? Wieso gibt es keinen offiziellen Stopp? Können das nur Menschen entscheiden und dulden, die nicht betroffen sind von den Herausforderungen des Homeoffice und Homeschooling und die gerade nicht auf ihr Einkommen verzichten müssen aufgrund von Kurzarbeit oder Geschäftsschließungen? Mir fehlen Antworten auf diese Fragen. Inka Dreyer, Laatzen

Leser Hans Schächl, OStD a.D. aus Isernhagen: „Konzept für neue Lehrkräfte wichtig“

Wer die Berichterstattung der letzten Monate verfolgt hat, wird wissen, wie sehr sich die verschiedensten Gruppen unserer Bevölkerung Sorgen um ihre Existenz, ihre Gesundheit oder um ihre sozialen Beziehungen machen. Das ist kein Wunder bei der Dauer der Pandemie, die in vielerlei Hinsicht eine eklatante Einschränkung von Lebensqualität bedeutet. Wir wissen ja auch nicht, wie es weitergeht. Horrormeldungen über neue, in ihrer Wirkung noch nicht einzuschätzende Mutationen verunsichern, kaum, dass Hoffnung über Impfstoffe aufgekeimt ist. Ich scheue mich fast, in dieses Konzert der Klagen, Hoffnungsäußerungen und wissenschaftlichen Debatten einzustimmen.

Und doch – es ist aus meiner Sicht dringend notwendig, auf eine Gruppen von Menschen aufmerksam zu machen, die bislang so gut wie nicht vorgekommen sind, obwohl auf ihnen große Hoffnungen ruhen. Es sind unsere angehenden Lehrkräfte die in der schulpraktischen Ausbildung stecken. Für sie ist das vergangene Jahr für die Entwicklung ihrer pädagogischen Fähigkeiten in der schulischen Realität verloren. Was das bedeutet, wenn man weiß, dass für die gesamte Ausbildung in der Schule nur eineinhalb Jahre zur Verfügung stehen, kann sich jeder ausmalen.

Die jungen Lehrkräfte werden gegenwärtig mit Unterrichts- und Schulsituationen konfrontiert, die zwar ihre Fähigkeit fördern, jederzeit auf veränderte und zum Teil nicht nachvollziehbare Vorgaben reagieren zu müssen. Die pädagogischen und didaktischen Kompetenzen, die nur über die direkte Kommunikation mit den Lerngruppen entstehen und entwickelt werden können, bleiben aber völlig auf der Strecke.

Das halte ich bezüglich unseres Anspruchs, eine Bildungsgesellschaft sein zu wollen, für nicht akzeptabel. Weil wir nicht wissen, wie sich die Arbeit in den Schulen entwickeln wird, müssen die für die Ausbildung unserer jungen Lehrkräfte Verantwortlichen Konzepte entwickeln, die sicherstellen, dass die jetzt auftretenden Verluste an pädagogischer Qualifikation schon während und vor allem nach dem Höhepunkt der Pandemie aufgearbeitet werden können. Für die Durchführung eines solchen Konzepts böte sich die Berufseinstiegsphase im ersten Jahr nach der Einstellung in den Schuldienst an. Das setzt allerdings voraus, dass Studienseminare, Universitäten und das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung gemeinsam ein Fortbildungskonzept entwickeln.Hans Schächl, OStD a.D., Isernhagen

Leserinnen Antje Burmeister und Heike Viere aus Hannover: „Lehrer und Erzieher endlich impfen“

Zum Artikel „Land kündigt Schnelltest für Lehrkräfte und Erzieher an“ vom 4. Februar:

Generell sind die Testungen ein wichtiger Beitrag. Wir fragen uns aber, warum nicht endlich alle pädagogischen Kräfte, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, als erste Priorität geimpft werden. Nur so können die Mitarbeiter in den Kinder- und Jugendeinrichtungen geschützt und die Weiterverbreitung des Coronavirus verhindert werden.

Wir sind selbst Mütter und Sozialarbeitende und sehen, dass aktuell Kinder regelrecht „abgehängt werden“, vor Bildschirmen vereinsamen und sich immer weniger bewegen. Wir plädieren deshalb dafür, dass der Betrieb in den Schulen und pädagogischen Einrichtungen wieder hochgefahren wird, um eine weitere eklatante Bildungsbenachteiligung vieler Kinder zu verhindern. Die Kinder und Jugendlichen brauchen dringend wieder soziale Kontakte und Ansprache durch pädagogisches Personal. Um dies zu ermöglichen, sehen wir die einzige Lösung im vorgezogenen Impfen der Kita-Mitarbeiter, der Lehrkräfte sowie der Sozialarbeiter. Antje Burmeister, Heike Viere, Hannover

Leserin Anja Kessels aus Hannover: „Grundlage für Öffnungsdebatte“

Definitiv eine gute Idee. Mit einer damit einhergehenden Antikörperstudie könnten parallel wichtige Kenntnisse erzielt werden, wie es um die Ansteckungsgefahr in diesem Sektor bestellt ist. Dies wäre dann eine gute Grundlage, um die Diskussionen über das Thema Schul- und Kita-Öffnungen während Corona konstruktiv zu führen. Anja Kessels, Hannover

