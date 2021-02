Hannover

Das mutierte Corona-Virus B1.1.7 verbreitet sich offenbar spürbar in der Region Hannover. Am Dienstag berichtete Regionspräsident Hauke Jagau mit einem Team aus dem Gesundheitsamt, dass mehr als 50 Infektionen mit der Mutation nachgewiesen worden seien. Unter anderem hat ein Ehepaar es aus einem Dubai-Urlaub eingeschleppt.

Wegen einer Infektion an einer hannoverschen Grundschule solle diese nach den Zeugnisferien vorbeugend für „zunächst drei Tage“ geschlossen bleiben. Die Region bereitet umfangreiche weitere Tests vor.

50 Fälle von Virusmutation in der Region Hannover

Die Virusmutation, die aus England stammt, scheint keine schwereren Krankheitsverläufe auszulösen als die bisher bei uns verbreitete Variante. Sie gilt nach ersten Erkenntnissen aber als deutlich ansteckender. „Die Corona-Mutation ist in der Region Hannover angekommen – wir sind sehr interessiert daran, die Infektionskette zu durchbrechen“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau. Die genannte Zahl von 50 Infektionen mit der Mutation lasse aber „keine Rückschlüsse auf die Gesamtzahl in Region Hannover zu“.

Das Auftreten der Mutation könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Siebentagesinzidenz in der Region Hannover (Dienstag: 118,7) deutlich langsamer sinkt als im Landesschnitt (77,7).

Bereits Ende Januar war bei einer Frau aus Hannover das mutierte Virus nachgewiesen worden. Die jetzt bekannt gewordenen gut 50 Fälle aber sind durch die Analyse eines großen, bundesweit tätigen Labors ermittelt worden, das in der vergangenen Woche Proben parallel zu den üblichen PCR-Tests auch auf Mutationen untersucht hat. Es verwendet dabei nicht die sehr aufwendige Methode des Sequenzierens, sondern lässt auf den Standardtest weitere Tests folgen. Mit denen werden dann spezielle Aminosäuren des Spike-Proteins analysiert, die nur bei Mutationen vorkommen.

600 positive Tests werden nachanalysiert

Die Region versuche derzeit, alle knapp 600 vom Gesundheitsamt in Auftrag gegebenen Tests der vergangenen Woche, die positiv ausgefallen sind, ebenfalls dieser Analyse zu unterziehen, berichtete Hubert Thole, Arzt im Gesundheitsamt. Er gehört zu einer eigens gebildeten Sondereinheit, das sich um alle Fragen der Mutationsausbreitung kümmern soll. Ergebnisse solcher Nachtestungen könnten Anfang nächster Woche vorliegen.

An der Grundschule seien trotz der Zeugnisferien bereits am Dienstag etliche Schülerinnen und Schüler sowie einige Lehrkräfte einem Abstrich unterzogen worden, sagte Andreas Kranz, der den Gesundheitsbereich in der Regionsverwaltung leitet. Es gehe jetzt darum, Infektionen bei Kontaktpersonen möglichst schnell festzustellen, um die Ausbreitung einzudämmen.

Dubai-Reise mit Folgen

Im Umfeld der Dubai-Reisenden seien „mindestens zwei weitere Fälle“ nachgewiesen worden, sagte Jagau. Bei allen Infizierten laufe die Ermittlung der Kontaktpersonen: „Wir müssen sie relativ schnell von der Straße bekommen“, sagte der Regionspräsident.

Für alle, die sich mit der B1.1.7-Mutation infiziert haben, gelten zunächst die bekannten Quarantänebedingungen. Kontaktpersonen können sich aber nicht nach zehn Tagen freitesten lassen, sondern müssen in der Regeln 14 Tage in Quarantäne bleiben. Jagau sagte aber, dass die Regeln sowohl für Infizierte und Kontaktpersonen im Einzelfall angepasst würden – und sich auch noch ändern könnten.

Von Conrad von Meding