Der Reisende aus London, der am Flughafen Hannover positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat sich mit seiner Familie in Quarantäne begeben. Alle anderen Mitreisenden, bei denen der Test zunächst negativ ausgefallen war, werden in wenigen Tagen erneut getestet.

63 Passagiere kamen am Sonntag in aus Großbritannien in Langenhagen an. Quelle: Christian Elsner