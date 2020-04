Badenstedt

Menschen drängeln sich durch enge Supermarktgänge, wirken hektisch und angespannt. Schnelle Griffe in halb leere Regale, um doch noch die letzte Packung Mehl zu erhaschen. Um 8.15 Uhr ist auch Miriam Köhler in Empelde beim Einkaufen. Die 23-Jährige, die normalerweise in Prag Medizin studiert, bleibt vor dem Kühlregal mit Fleischprodukten stehen, ihre Blicke schweifen nach links und rechts. „Ich suche Hackfleisch vom Schwein, 500 Gramm“, erklärt sie, während sie den Namen auf der Verpackung mit ihrem Einkaufszettel auf dem Handy vergleicht. Schlussendlich legt die angehende Ärztin das Hackfleisch doch zurück in die Kühltheke. „Es ist auch ein bisschen witzig, weil ich eigentlich Veganerin bin und jetzt Fleisch kaufe“, sagt sie mit einem Lächeln – und entscheidet sich für frisches Thüringer Mett aus der Fleischtheke.

Unterstützung für Risikopatienten

Miriam Köhler kauft nicht für sich selbst ein – sie unterstützt einen schwerkranken Mann in der Corona-Krise. Er lebt in Badenstedt und hat einen Pfleger, der ihn 24 Stunden täglich betreut. Auch dieser darf während der Corona-Pandemie die Wohnung nicht mehr verlassen – zu groß ist die Gefahr einer Ansteckung für den Risikopatienten. Daher sind beide auf die Unterstützung von Köhler angewiesen, die derzeit bei ihren Eltern in Badenstedt wohnt. Auch ihr Semesterbetrieb in Prag wurde unterbrochen. Die Studentin engagiert sich ehrenamtlich in der Organisation Einkaufshilfe Hannover, die bereits mehr als 1000 Freiwillige zählt. Eine Freundin vor ihr leite die Initiative, erzählt die junge Frau. So wurde der Kontakt hergestellt.

Die Einkaufsliste bekommt sie per E-Mail oder Telefon mitgeteilt. Quelle: Laura Ebeling

Die Kommunikation mit dem Schwerkranken laufe über E-Mail oder Telefon, erklärt sie. Erdbeeren, Fisch und Rotkohl landen neben dem Hackfleisch in ihrem Einkaufswagen. Ein weiterer Wunsch des Badenstedters, dem sie hilft: Cola. „Ich mag es, etwas Produktives zu tun, und das Haus mal verlassen zu können ist sehr schön“, sagt Köhler und lächelt, während sie den Einkaufswagen in die Getränkeabteilung schiebt und dabei geschickt den anderen Kunden ausweicht. Gut 50 Meter reichen die Schlangen von der Kasse in den Markt hinein.

Hier gibt es Nachbarschaftshilfe Mittlerweile bieten viele Organisationen Nachbarschaftshilfe vor allem für Einkäufe an. Die Einkaufshilfe Hannover organisiert stadtweite Botendienste, Einkäufe und Apothekengänge für Senioren und andere Risikogruppen. Erreichbar ist die Gruppe per E-Mail an einkaufshilfe.hannover@gmx.de und zudem täglich von 10 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer (01 78) 8 31 44 75. An diese Kontakte können sich nicht nur Hilfesuchende, sondern auch Freiwillige wenden. Das Netzwerk Solidarität statt Hamsterkäufe ist vor allem in den sozialen Netzwerken aktiv und vermittelt Freiwillige im ganzen Stadtgebiet, die zum Beispiel einkaufen oder den Hund ausführen. Die Initiative ist für Ehrenamtliche und Hilfesuchende unter der Telefonnummer (01 52) 57 87 81 24, der E-Mail solistatthamster@gmail.com und im Internet unter www.solistatthamster.org zu erreichen. Auch das Diakonische Werk Hannover hat ein Helfernetzwerk ins Leben gerufen. Unter der E-Mail-Adresse hilfe@dw-h.de und der Telefonnummer (05 11) 3 68 71 08 können sich Helfer und Hilfesuchende melden. Doch nicht nur Einkaufshilfen werden dort vermittelt, sondern auch Telefonpaten, mit denen Hilfesuchende regelmäßig sprechen können. Der AWO-Sonderdienst hat ein ähnliches Angebot initiiert. Das Offene-Ohr-Telefon richtet sich an Menschen, die sich allein fühlen und gerne mit jemanden reden möchten. Das Projekt ist unter der Telefonnummer (05 11) 21 97 81 23 zu erreichen. Interessierte, die sich ehrenamtlich als Helfende, zum Beispiel für die Übernahme einer Telefonpatenschaft, engagieren wollen, können sich unter derselben Telefonnummer bei der AWO melden. Die Verwaltung der Stadt Hannover baut gerade eine Homepage auf, die einen Überblick über sämtliche Helfernetzwerke in Hannover bieten soll. Die Stadt geht davon aus, dass die Seite noch in dieser Woche online geht.

Sicherheit geht vor

In der Warteschlange geht es schneller voran als gedacht – das mag auch daran liegen, dass zwischen den Kunden jeweils etwa eineinhalb Meter Sicherheitsabstand liegen. Fünf Minuten mit dem Rad braucht Köhler zu ihrem „Kunden“. Kräftig drückt sie auf den Klingelknopf. Prompt öffnet sich die Holztür, sie gibt den Blick auf einen langen Flur frei. Kurz darauf steht ein Mann in der Wohnungstür im Erdgeschoss – der Pfleger des Bedürftigen. „Vielen Dank!“, sagt er in etwas gebrochenem Deutsch. Köhler stellt den Jutebeutel im sicheren Abstand vor der Tür ab. „Du hast mir letztes Mal zu viel gegeben, also macht das jetzt 20 Euro“, entgegnet sie freundlich. Der Pfleger nickt und legt das Geld auf den Boden, anschließend holt er die Einkäufe herein. „Vielen Dank noch mal!“, sagt er mit Nachdruck, bevor er die Tür schließt. „Ihn hat es wirklich hart getroffen“, meint Köhler mitfühlend, bevor sie sich auf den Weg zu ihren Eltern macht.

Lesen Sie auch

Von Laura Ebeling