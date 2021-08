Corona-Pandemie - In vielen Stadtteilen in Hannover: Hier können Sie sich in der nächsten Woche ohne Termin impfen lassen

Einfach vorbeikommen und den Personalausweis zeigen: In der kommenden Woche gibt es wieder zahlreiche unkomplizierte Impfaktionen in verschiedenen Stadtteilen von Hannover. Auch das Impfzentrum auf dem Messegelände bietet diesen Service zu bestimmten Zeiten.