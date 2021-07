Corona-Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover steigt am Wochenende leicht an

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in der Region Hannover ist am Sonnabend und Sonntag wieder leicht angestiegen. Eine ähnliche Entwicklung meldete das RKI für Niedersachsen und auch das gesamte Bundesgebiet. Insgesamt sind die Zahlen weiter auf niedrigem Niveau.