Niedersachsens Kultusminister hält an den Abiturprüfungen fest. GEW-Chefin Marlis Tepe hatte gefordert, die Prüfungen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie notfalls ausfallen zu lassen.

Niedersachsen will an den Abiturprüfungen 2021 auch in der Corona-Pandemie festhalten. Quelle: dpa