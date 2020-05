Kitas in der Corona-Krise - Corona: Niedersachsen will weitere Lockerungen in den Kitas

Das Land Niedersachsen will frühzeitig weitere Lockerungen in den Kitas ermöglichen. Das bestätigte ein Sprecher des Kultusministeriums gegenüber dieser Zeitung. Dies werde schrittweise geschehen. Eine komplette Öffnung der Kitas vor dem 1. August wie in Baden-Württemberg ist nach Angaben des Ministeriums bislang aber nicht geplant.