Hannover

Die nächtliche Ausgangssperre in der Region Hannover gilt bereits ab diesem Sonnabend, 22 Uhr. Das hat Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) am Freitagnachmittag in einer kurzen Videobotschaft angekündigt. Die Ausgangssperre sei durch das Bundesinfektionsschutzgesetz begründet. Das Land werde heute voraussichtlich noch eine entsprechende Verordnung veröffentlichen. Die Beschränkung gilt jeweils zwischen 22 und 5 Uhr. Bürger dürfen dann nur noch mit triftigem Grund das Haus verlassen. Dazu zählen zum Beispiel Wege von der und zur Arbeit oder der Weg zu einer medizinischen Behandlung.

Ursprünglich erst ab Montagabend geplant

Ursprünglich sollte die Ausgangsbeschränkung in der Region Hannover erst am Montagabend in Kraft treten. Landkreise müssen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 laut dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz Ausgangssperren verhängen. In der Region Hannover liegt der Wert seit Monaten über diesem Grenzwert.

Anfang April hatte in der Region bereits mehrere Tage lang eine nächtliche Ausgangssperre gegolten. Diese war aber vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg gekippt worden.

Dieser Text wird aktualisiert.

Von Mathias Klein