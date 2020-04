Corona-Notlage ausgenutzt? Händler bietet Sauerstoff für Bau einer Garagenauffahrt

Hannover

Die Corona-bedingte Knappheit etlicher Produkte verführt offenbar manchen Unternehmer zu sehr unüblichen Geschäftspraktiken. Diese Erfahrung hat jetzt der Burgwedeler Marcus Fortmüller gemacht. Auf der Suche nach medizinischem Sauerstoff für seinen 24 Jahre alten und von Geburt an herzkranken Sohn wandte er sich per E-Mail an einen Händler aus der Region Hannover und fragte nach einer neuen 10- oder 20-Liter-Flasche. In Absprache mit einem Arzt wollte Fortmüller vorbereitet sein, sollte sein Sohn an Covid-19 erkranken.

„Aber – was ein Zufall“...

Die Antwort kam einen Tag später. Der Inhaber und Geschäftsführer des Betriebs beschrieb zunächst ausführlich, wie schwer derzeit medizinischer Sauerstoff zu bekommen sei. Wegen der Corona-Pandemie würden zunächst etwa Krankenhäuser und Altenheime beliefert. Der Händler verwies auf eigene Erfahrungen unter anderem bei seiner Lieferung an die Notklinik der Region. Fortmüller komme drei bis vier Wochen zu spät. Aber einige Zeilen später schien plötzlich doch etwas möglich. Der Inhaber schrieb recht flapsig: „Aber – was ein Zufall: ich benötige dringend jemanden, der meine Garageneinfahrt neu pflastert/umbaut… wäre das was für Sie?“

In der Mail, die der HAZ vorliegt, unterbreitet der Inhaber dem Gartenbauunternehmer Fortmüller einen Vorschlag, wie man ihn aus Schattenwirtschaften und Schwarzmärkten kennt. „Wenn wir da ins Geschäft kämen und das möglichst zeitnah (ihre Wettbewerber vergeben teils Termine für 2021… oder nehmen Preise, die… ) könnte ich ggf. noch max. 5 2l Flaschen verkaufen/abgeben und unseren Bestand dementsprechend reduzieren zum Kaufpreis von je 130€ (gefüllt).“ Offensichtlich sind trotz hoher Nachfrage doch noch neue Flaschen vorrätig. Fortmüller, auf der Suche nach knapper medizinischer Ware, müsste wohl nur ein schnelles und günstiges Angebot machen, wollte er an das rare Gut kommen. Schwer zu glauben, dass hier nicht ein Händler versucht, aus einem Versorgungsengpass einen persönlichen Vorteil zu schlagen.

„Angebot und Nachfrage“

Marcus Fortmüller hat das Angebot nicht angenommen. „Diese Verknüpfung ist einfach unglaublich, das ist hochgradig unseriös“, sagt er. Die benötigten Flaschen habe er mittlerweile günstiger in Dortmund bestellt. Der Inhaber des Gashandels bestätigte am Telefon die Existenz seiner Mail. Eine Verbindung zwischen Pflasterarbeiten und seiner Bereitschaft, Sauerstoffflaschen an Fortmüller zu kaufen, sieht er nicht. In Sachen Garageneinfahrt habe es sich um eine „ganz normale Anfrage“ gehandelt, wie sie auch 20 Wettbewerber bekommen hätten. Dass er eine Notlage ausnutzen wollte, wies der Händler zurück. Es gehe um Angebot und Nachfrage.

Von Gunnar Menkens