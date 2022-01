Hannover

Die meisten Hochschulen in Hannover planen angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante keine oder nur geringe Veränderungen im Lehrbetrieb. Am stärksten hat die Hochschule Hannover (HsH) reagiert: Die Dozenten haben ihre Präsenzveranstaltungen meist bereits im Dezember abgeschlossen und damit ein bis zwei Wochen früher als sonst. „Jetzt bleiben noch Klausurvorbereitungen. Das kann gut online stattfinden“, sagt Hochschulpräsident Josef von Helden.

Hochschule Hannover: Viele Prüfungen online

Im Januar laufen an der HsH die Prüfungen zum Semesterabschluss. „Wir haben an die Dozenten appelliert, sie möglichst in Distanzformaten wie Onlineprüfung oder Hausarbeit abzunehmen“, berichtet der von Helden. Bei allen Klausuren in Präsenz gelten 3G, Abstands- und Maskenpflicht mindestens bis zum Platz.

„Wir hatten bisher keine Verbreitung von Infektionen und hoffen, dass das Hygienekonzept weiter hält“, sagt von Helden. Die Impfquote der Beschäftigten liegt bei 96 Prozent, die der Studierenden Stichproben zufolge bei gut 90 Prozent.

Im Februar liegt an der HsH traditionell die vorlesungsfreie Zeit zwischen Winter- und Sommersemester. „Seit zwei Jahren mussten wir die Prüfungen wegen Corona aber in diese Zeiten ziehen. Die Studierenden und Lehrenden mussten durcharbeiten. Das wollen wir jetzt möglichst vermeiden“, so der Präsident. Die Hoffnung: Mit dieser Pause lässt sich die Omikron-Welle vielleicht unterlaufen.

Leibniz-Uni: Präsenzlehre mit Abstrichen

Die Leibniz-Uni hat ihre Pause zum Jahreswechsel um eine Woche bis zum 10. Januar ausgedehnt. Danach will sie aber den Präsenzbetrieb bis zum Ende der Vorlesungszeit am 29. Januar aufrechterhalten. Allerdings hat die Universität ihre Lehrenden gebeten, zusätzlich zur Präsenzlehre auch Streaming, Vorlesungsaufzeichnungen aus vorherigen Semestern oder andere Alternativformate anzubieten.

Viele Dozenten wundert das nicht. Tatsächlich sind offenbar bereits im November etliche Studierende aus Vorsicht nicht mehr in die Seminare gekommen. „Wenn alle anwesend wären, säßen wir in den Seminarräumen dicht an dicht“, berichtet eine Professorin. An der Philosophischen Fakultät haben viele Lehrende deshalb improvisiert und ihre Veranstaltung bei aufgeklapptem Laptop für Teilnehmer zu Hause übertragen. „Das funktioniert ganz gut, weil die Studierenden dankbar dafür sind“, sagt die Professorin. Gut ausgestattet für diese Hybridlehre seien die Räume allerdings nicht.

2021 gab es an der Leibniz-Uni 123 Covid-19-Fälle – bei mehr als 5.400 Beschäftigten und gut 29.000 Studierenden. „Keine dieser Infektionen hat zu einer Ausbreitung geführt. Auch daran zeigt sich, dass unser Hygiene- und Sicherheitskonzept sehr gut greift“, sagt Sprecherin Mechtild von Münchhausen. Für den Zugang zu allen Gebäuden gilt 3G. Die Maskenpflicht wird ab 10. Januar verschärft: Dann sind FFP2-Masken vorgeschrieben.

„Wir denken, dass wir gut durch die nächsten drei Wochen kommen. Aber noch wichtiger ist es, danach die Prüfungen in Präsenz sicherzustellen“, meint die Sprecherin. Die Uni hat wieder Räume im Schloss Herrenhausen und im Convention Center auf dem Messegelände gemietet. Während der Klausuren ist das Tragen von FFP2-Masken obligatorisch.

TiHo mischt Präsenz- und Online-Lehre

An der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) finden Seminare und Übungen auch nach der Weihnachtspause in kleineren Gruppen in Präsenz statt, die Vorlesungen laufen wie gehabt digital. Bisher sind wegen der Omikron-Variante keine Änderungen geplant. Das Semester endet am 28. Januar. Die anschließenden Klausuren schreiben die Studierenden in größeren Gruppen im HCC oder in der TiHo. Dabei sind Tests, Masken und Abstände obligatorisch. In den TiHo-Gebäuden werden die Semester in drei Gruppen in unterschiedlichen Räumen geteilt, um die Situation zu entzerren.

MHH: Praktischer Unterricht vor Ort

An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) laufen der praktische Unterricht sowie die Master-Studiengänge weiter vor Ort in Präsenz. Vorlesungen in Medizin werden digital oder hybrid angeboten. Wie an den anderen Hochschulen gilt 3G. Die Studierenden müssen in den Gebäuden und auch während des Unterrichts dauerhaft einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die aktuelle Impfquote bei allen Studierenden der MHH liegt bei über 98 Prozent.

