Die Fälle von Masken-Verweigerern in den Stadtbahnen in Hannover häufen sich. Das empfinden andere Fahrgäste als großes Problem. Und die Üstra? Die appelliert an die Vernunft der Kunden. Das Unternehmen sieht sich aber nicht in der Lage, die Maskenpflicht zu kontrollieren. Und falls der Sicherheitsdienst zufällig doch mal einen Fahrgast ohne Maske antrifft, darf er diesen noch nicht einmal an der Weiterfahrt hindern.