Die Pflegeheime der Diakonie fordern eine sofortiges Ende des Aufnahmestopps für Alten- und Pflegeheime. In einem offenen Brief an die Landessozialministerin verlangen unter anderem auch das Diakonische Werk Hannover und das Stephansstift Hannover zudem ein Ende des Besuchsverbots in den Alten- und Pflegeheimen.

Eine Lockerung müsse die Gefahren gerade für ältere Menschen besonders im Blick haben, heißt es in dem Schreiben. Dennoch sollten andere Konsequenzen gezogen werden, fordern die Leiter von Pflegeeinrichtungen der Diakonie in Niedersachsen: „Denn für wenige ist Kontakt so überlebenswichtig wie für Senioren in der Situation der Pflegebedürftigkeit“, schreiben die Autoren. Ihnen Kontaktmöglichkeiten zu verwehren, stehe in keinem Verhältnis zur Gefahr einer Erkrankung.

„Höchste Priorität bei der Versorgung mit Schutzkleidung“

Die Pflegeheimleiter fordern zudem höchste Priorität der Versorgung mit medizinischem Mundschutz und Schutzausrüstungen von Pflegeheimen und Pflegediensten neben den Krankenhäusern. Außerdem sollten bei umfassenden Testreihen die Altenheime bevorzugt behandelt werden. Auch die Tagespflegeeinrichtungen sollten wieder öffnen dürfen. Ein erster Schritt sei die Ermöglichung von Notbetreuungen in diesem Bereich, verlangen die Autoren,

Pflegeheime und Pflegekräfte könnten mit der Infektionsgefahr umgehen, heißt es in dem Brief. „Jeder Mitarbeiter in der Pflege weiß, dass schon das Norovirus für Hochbetagte eine große Gefahr darstellt.“ Die Mitarbeiter wüssten genau, was getan werden müsse, um eine Ausbreitung des Coronavirus in einem Pflegeheim zu verhindern. Die Wertschätzung gegenüber Pflegekräften und Pflegeeinrichtungen drückt sich auch darin aus, dass die Professionalität der Pflegekräfte gesehen und ihr vertraut werde, sagen die Leiter der diakonischen Pflegeeinrichtungen.

„Kontaktsperre ist eine Katastrophe“

Niemand werde verhindern können, dass auch in Pflegesituationen Menschen sich infizierten, erkranken und möglicherweise auch stürben. „Aber das hat mit Leichtfertigkeit oder fehlenden Vorschriften nichts zu tun, sondern ist dieser Lebenssituation und dem unvermeidlichen Lebensrisiko geschuldet“, heißt es in dem Brief. Es sei auch keine Katastrophe, am Ende eines langen Lebens an einer Infektion zu sterben – unter der Voraussetzung guter palliativer Begleitung. „So empfinden und äußern sich potenziell Betroffene selbst“, betonen die Autoren

„Allerdings ist es eine Katastrophe, in der Situation der Pflegebedürftigkeit, von den Menschen abgeschnitten zu werden, die zum eigenen Leben gehören.“ Oftmals seien die Kontaktmöglichkeiten und Kontaktpersonen ohnehin schon erheblich eingeschränkt.

Unstimmigkeiten innerhalb der Diakonie

In der vergangenen Woche hatte bereits Herzchirurg Prof. Axel Haverich von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) eine Aufhebung des Besuchsverbots für Altenheime und Krankenhäuser gefordert. Die Infektionsrate im Norden Deutschlands habe sich günstig gestaltet, deshalb könne jetzt optimistischer und die Zukunft geschaut und über die Lockerung von strenger Regeln nachgedacht werden.

Allerdings gibt es innerhalb der Diakonie offenbar erhebliche Unstimmigkeiten über das weitere Vorgehen: Die Diakonie in Niedersachsen warnt vor einer verfrühten Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Derzeit fehlen immer noch Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel und schnelle Testmöglichkeiten. Die ambulanten und stationäre Pflegeeinrichtungen haben hier einen besonderen Mangel“, sagte Hans-Joachim Lenke, Vorstandssprecher der Diakonie, am Mittwoch in Hannover. „Die Pflege von auf Hilfe angewiesenen Personen ist teilweise jetzt schon nur aufgrund des großen Einsatzes der Kolleginnen und Kollegen möglich.“

Tagtäglich sei auch in diakonischen Einrichtungen wie Altenpflegeheimen und Krankenhäusern zu beobachten, was das Corona-Virus anrichten könne. Trotz der vielen Vorsichtsmaßnahmen, die ergriffen worden seien, infizierten sich weiterhin Menschen mit dem Virus. Eine zu frühe oder zu umfassende Lockerung der bisherigen Maßnahmen könne die bisherigen Erfolge schnell gefährden. „So mühsam es ist: Es kann gut und wichtig sein, noch eine Zeit lang mit schmerzlichen Einschränkungen zu leben“, sagte Lenke.

Von Mathias Klein