In welchen Stadtteilen nehmen Corona-Fälle zu? Wo müssen Maßnahmen zur Eindämmung des lokalen Infektionsgeschehens ergriffen werden? Solche Fragen will die Stadt Hannover jetzt mit regelmäßigen Untersuchungen des Abwassers auf Coronaviren schneller beantworten. „Dadurch können wir zehn Tage früher als derzeit üblich erkennen, wo eine Viruslast auftritt“, sagte Matthias Görn, Leiter der Stadtentwässerung Hannover, am Montag in der Sitzung des zuständigen Betriebsausschusses. Zusammen mit dem Land Niedersachsen und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wolle man so rasch wie möglich mit den Untersuchungen beginnen. Die Kosten von 130.000 Euro für das Pilotprojekt, das zunächst bis Ende des Jahres dauern soll, übernimmt das Land.

EU rät zur Überwachung des Abwassers

Diese Methode der Früherkennung wird inzwischen auch von der EU-Kommission empfohlen. „Die Überwachung von Abwasser kann eine kostengünstige, schnelle und verlässliche Quelle für Informationen sein über die Verbreitung des Virus und seinen Varianten in der Bevölkerung“, sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius kürzlich. Er rät, dass alle 27 Mitgliedstaaten schnellstmöglich ein Abwasser-Überwachungssystem zu etablieren.

Angst vor Ansteckung durch Kontakt mit Abwasser müsse niemand haben, auch nicht bei der Entnahme von Proben, sagt Stadtentwässerungschef Görn abseits der Sitzung. Ein Vorteil des Verfahrens sei, dass Infektionsgeschehen abseits von Corona-Tests sichtbar gemacht werden können. Manche Menschen seien bereits infiziert, bemerkten das aber kaum, und bis zu einem Test vergehe mitunter viel Zeit. Jedoch ließen sich die Viren im Abwasser bereits nachweisen.

Proben zwei Mal pro Wochen in Klärwerken und aus Kanalnetz

„Wir werden zweimal pro Woche Proben in den Klärwerken Herrenhausen und Gümmerwald entnehmen“, sagt Görn. Zudem wolle man an fünf bis zehn Punkten im Stadtgebiet das Wasser in den Kanälen unter die Lupe nehmen. Dadurch können Corona-Hotspots sichtbar werden, hofft Görn.

Untersucht werden die Proben in verschiedenen Uni-Labors unter anderem an der TU Dresden. „Mit dieser Uni sind wir bereits im Austausch“, sagt Görn. Erste Proben aus Hannover lägen dort schon vor. Mit den systematischen Untersuchen beginne man, sobald es vom niedersächsischen Umweltministerium grünes Licht gebe und die Finanzierung stehe. Aus der Gebührenkasse werde nichts bezahlt, versichert Görn auf Nachfrage der Grünen.

Ein Corona-Frühwarnsystem durch Abwasseruntersuchungen zu etablieren, das hatten vergangene Woche auch die Grünen im Landtag gefordert. Doch die Landesregierung habe das abgelehnt, monieren die Grünen. Jetzt habe das Land offenbar eine eigene Initiative gestartet, ärgern sich Vertreter der Öko-Partei.

