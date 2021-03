Hannover

Einfach mal wieder im Wasser planschen. Oder ein paar Bahnen ziehen. Oder die Kinder überhaupt ans Wasser gewöhnen. Seit Anfang März vermietet die Schwimmschule Wassermeloni seine drei Bäder in Hannover an Familien und andere Interessenten. Mit riesigem Erfolg: Die Termine bis Ende des Monats sind seit Langem ausgebucht.

Freibäder öffnen früher

Weil wegen der Corona-Regeln derzeit kein Schwimmunterricht möglich ist, kam Wassermeloni-Chef Demis Meloni auf die Idee der stundenweisen Vermietung seiner Bäder in Hannover. Der Andrang hat ihn überrascht. Trotz des Preis von 70 Euro pro Stunde sind auch die Randzeiten ausgebucht. Die Schwimmzeiten werden vor allem von Familien gebucht, berichtet er. Aber auch Senioren meldeten sich an, um mal wieder ein paar Bahnen zu schwimmen. Möglich ist der Besuch für Familien aus einem Haushalt und zusätzlich eine weitere Person.

Seit Monaten sitzen Schwimmsportler und Wasserballer buchstäblich auf dem Trockenen, weil Schwimmhallen wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind. Die Stadt Hannover hatte angekündigt, die Freibäder Lister Bad und Annabad bereits am 3. April (Karsonnabend) zu öffnen. Das Misburger Bad soll Anfang Mai nachziehen, Mitte Mai dann das Naturbad Hainholz. Wie bereits im vergangenen Jahr müssen Badegäste zuvor Badezeiten reservieren. Die Stadt will sicherstellen, dass in den Bädern kein Gedränge entsteht und die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden.

Zugang komplett elektronisch geregelt

Die Schwimmgelegenheiten von Wassermeloni befinden sich im Wohnheim Birkenhof in Kirchrode, bei der Henriettenstiftung am Königsworther Platz und im Wohnpark Kastanienhof, Am Mittelfelde. Die April-Termine will Meloni freischalten, nachdem das Land Niedersachsen seine neue Corona-Verordnung vorgelegt hat, sie können dann über die Website von Wassermeloni gebucht werden.

Das System ist komplett elektronisch. Wer einen Termin gebucht hat, bekommt eine Codenummer für die Umkleide. Duschen und Föhnen ist möglich. Eine Badeaufsicht gibt es nicht, Minderjährige dürfen folglich nicht allein im Bad sein. In den Bädern gibt es genügend Spielzeug: Schwimmbretter, Bälle, Badenudeln, Tauchringe, Aquahanteln und ein Schwimmfloß stehen zur Verfügung. Familien, denen eine Stunde Baden nicht ausreicht, können auch mehrere Stunden hintereinander das Becken reservieren.

Einschränkungen der motorischen Fähigkeiten befürchtet

Durch den seit Monaten wegen der Corona-Pandemie ausfallenden Schwimmunterricht befürchtet Meloni einen weiteren Anstieg von Kindern, die nach der Grundschule noch immer nicht schwimmen können. Aber noch etwas anderes bereitet dem Chef der Schwimmschule Sorge: Durch den Lockdown bewegten sich Kinder derzeit zu wenig, das führe zu Einschränkungen der motorischen Fähigkeiten. „Wenn man solchen Kindern das Schwimmen beibringen will, müssen sie erst einmal normale Dinge wieder lernen“, sagt Meloni. „Wie zum Beispiel, ein Fußgelenk bewusst zu bewegen.“

Der Unternehmer rechnet damit, dass Wassermeloni im Juni oder Juli mit den Schwimmkursen wieder starten kann.

Von Mathias Klein