Hannover

Menschen über 80 Jahren, die nicht in einem Altenheim leben, können sich nun gegen das Coronavirus impfen lassen. Doch viele stoßen beim Versuch, einen Impftermin zu vereinbaren, auf Probleme – die Hotline ist besetzt und nicht jeder hat Computer und Internetzugang, um das Onlineportal zu nutzen. Der Freundeskreis Hannover hilft nun aus und sucht Ehrenamtliche, die Senioren in diesen Dingen beraten könnten. Die sogenannten Impfpaten sollen Anrufe von den impfberechtigten Senioren entgegennehmen und ihnen etwa dabei helfen, Termine in den Impfzentren zu vereinbaren oder ihnen erklären, wie sie dorthin kommen. Sie müssen keine medizinischen Fragen beantworten.

„Wir haben den Bedarf gesehen. Das Thema Impfterminvereinbarung stellt eine große Belastung für die Senioren dar“, sagt Katharina Sterzer, Geschäftsführerin des Freundeskreises. „Deswegen haben wir der Stadt unsere Unterstützung angeboten und den Aufruf gestartet.“ Denn das Projekt wird in Kooperation mit der Landeshauptstadt Hannover umgesetzt. Die Impfpaten bekommen dafür vorab eine Einweisung und erhalten zudem tagesaktuell Informationen, die nur für die Impfpatinnen und -paten in einem gesonderten Bereich auf der Homepage der Stadt Hannover veröffentlicht werden.

Katharina Sterzer ist seit 2017 die Geschäftsführerin den Freundeskreises. Der Bürgerverein hat rund 1500 Mitglieder und engagiert sich für eine lebendige Stadtgesellschaft. Quelle: Hannah Jung

Impfpaten werden fachkundig unterstützt

Sollten die Paten eine Frage eines Anrufers selbst nicht beantworten können, erhalten sie Unterstützung von den Mitarbeitenden der Stadt. Die Impfpaten brauchen neben Einfühlungsvermögen deswegen auch einen Internetanschluss, um an dem Projekt teilnehmen zu können. Andere Vorkenntnisse und eine Mitgliedschaft im Freundeskreis sind nicht nötig.

Aufwandsentschädigung für die Arbeit

Die Arbeit wird hauptsächlich im Dienstgebäude der Landeshauptstadt Hannover im Ihmezentrum erledigt. Die Paten erhalten eine Aufwandsentschädigung von 6 Euro pro Stunde. Um sich an dem Projekt zu beteiligen, müssen Interessenten eine E-Mail an anmeldung@freundeskreis-hannover.de schreiben, in der sie ihren Namen, Telefonnummer, und mögliche Einsatzzeiten nennen. Darüber hinaus müssen sie in der E-Mail angeben, dass ihre Daten an die Landeshauptstadt weitergegeben werden dürfen. Die Mitarbeitenden der Stadt werden sich dann bei den Paten melden und die Einsatzzeiten mit ihnen abstimmen.

Dutzende Anmeldungen innerhalb weniger Tage

Die Resonanz auf den Aufruf sei bisher sehr groß gewesen, erzählt Katharina Sterzer. „Innerhalb von wenigen Tagen hatten wir schon fast 40 Leute zusammen.“ Darunter sind neben Mitarbeitenden von der Oper und dem Schauspiel auch bekannte Hannoveraner wie Stadtkulturpreisträgerin Marlis Fertmann und Bürgermeister Thomas Hermann (SPD). „Da merkt man, dass die Menschen in Hannover schnell und engagiert handeln“, sagt Sterzer begeistert.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Freundeskreises.

Von Inga Schönfeldt