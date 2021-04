Hannover

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen und der Region Hannover fällt seit Karfreitag deutlich. Laut Zahlen des Landes lag der Wert in der Region am Gründonnerstag noch bei 146, am Dienstag nur noch bei 116. Die Sieben-Tage-Inzidenz sagt aus, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einem bestimmten Gebiet über einen Zeitraum von sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Am Dienstag galten in der Region 3051 Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert. Der größte Anteil von ihnen lebt in der Landeshauptstadt. Dort gibt es 1426 aktuelle Coronafälle.

Der Abwärtstrend beim Inzidenzwert zeigt sich auch im gesamten Bundesland. In Niedersachsen betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonnabend 114. Am Dienstag wurde er mit 97,5 angegeben.

Doch wie aussagekräftig sind die Zahlen? Entfalten die derzeitigen Corona-Regeln wie die neue nächtliche Ausgangssperre und die Impfstrategie ihre Wirkung? Die Region Hannover wiegelt ab. Die Zahlen seien mit Vorsicht zu genießen, deren Aussagekraft sei äußerst gering.

Erhebliche Schwankungen erwartet

„Wir gehen davon aus, dass es eine schöne Momentaufnahme ist. Aber es wird ein paar Tage dauern, bis die Zahlen wieder aussagekräftig sind“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Grund dafür sei, dass während des Osterwochenendes weniger Menschen zum Arzt gingen und einige Labore geschlossen sind. Dadurch sind die aktuell gemeldeten Zahlen nicht aussagekräftig. „Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten Tagen erhebliche Schwankungen geben wird“, so Borschel weiter. Statistisch verlässliche Zahlen werde es ungefähr in einer Woche wieder geben.

Ein ähnliches Phänomen hatte es auch schon nach den Weihnachtsfeiertagen und über Neujahr gegeben. Damals dauerte es fast bis Mitte Januar, bis die Fallzahlen wieder als aussagekräftig galten.

Auch das Land warnt vor zu viel Zuversicht. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sagte am Dienstag mit Blick auf leicht rückläufige Tagesinzidenzen in Niedersachsen, es gebe keinen Grund entspannt zu sein. Aktuell gebe es 13 Kommunen, deren Inzidenzwerte über dem Wert von 100 lägen. In Salzgitter werde aktuell sogar die 200er-Marke überschritten. „Wir neigen deswegen nicht zum Panikkurs, aber wollen die Pandemie auch nicht klein reden.“ Das Virus sei weiterhin ein „gefährlicher Gegner“, so Behrens.

Von Inga Schönfeldt