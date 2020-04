Hannover

Die Verkäufer des Straßenmagazins „ Asphalt“ erhalten Unterstützung von den leitenden Mitarbeitern der Landeskirche. Die Mitglieder des Kollegiums des Landeskirchenamts und des Bischofsrates der Landeskirche Hannovers werden im Mai, Juni und Juli „ Asphalt“ monatlich mit Spenden in Höhe 5 bis 10 Prozent ihrer jeweiligen Nettogehälter unterstützen. Das Straßenmagazin wird von Wohnungslosen und Langzeitarbeitslosen verkauft, die vom Erlös einen Anteil bekommen. Im März wurde der Verkauf des Magazins aufgrund der Corona-Beschränkungen ausgesetzt, wodurch die Hauptfinanzierungsquelle des Projekts weggefallen ist.

Landesbischof: „Zeichen der Solidarität“

„Mit unserer Initiative wollen wir für die kommenden Monate einen Teil zur Grundversorgung der , Asphalt‘-Verkäufer beitragen und so ein Zeichen der Solidarität setzen“, sagt Landesbischof Ralf Meister. Das Straßenmagazin „ Asphalt“ wurde 1994 gegründet, es hat eine Auflage von 22.500 Exemplaren. „ Asphalt“ wird in 14 Städten in Niedersachsen verteilt und finanziert sich ausschließlich aus dem Verkauf der Magazine sowie über Spenden. Teil des Projekts ist eine umfassende Sozialarbeit für die Verkäufer, die auch in der jetzigen Situation fortgeführt wird.

Verkäufer erhalten Einkaufsgutschein

Derzeit erhielten die „ Asphalt“-Verkäufer jede Woche Einkaufsgutscheine von jeweils 25 Euro, berichtet „ Asphalt“-Geschäftsführer Georg Rinke. Auch wenn Ende April wieder eine Ausgabe von Asphalt erscheint, werde der Verkauf wahrscheinlich nur eingeschränkt möglich sein, meint er. Zudem gehören viele der Verkäufer zur Hochrisikogruppe. Wenn sie sich deshalb dagegen entschieden, sich sofort wieder am Verkauf zu beteiligen, erhielten sie weiterhin Einkaufsgutscheine. „All das können wir nur über Spenden finanzieren und deshalb bin ich über die Initiative der Landeskirche sehr glücklich und dankbar“, betont Rinke.

Zum Kollegium des Landeskirchenamts gehören die Präsidentin des Landeskirchenamts, Stephanie Springer, die beiden Vizepräsidenten Rolf Krämer und Arend de Vries, weitere Oberlandeskirchenräte und Landesbischof Ralf Meister. Den Bischofsrat bilden neben dem Landesbischof die Regionalbischöfe aus Hannover, Hildesheim, Emden, Lüneburg, Osnabrück und Stade.

Von Mathias Klein