Der durch die Corona-Pandemie in finanzielle Not geratene Zoo Hannover kann jetzt auf einen Zuschuss des Landes hoffen. Das gilt auch für das Wisentgehege in Springe. Das Land will den Zoos und Tierparks mit insgesamt 20 Millionen Euro helfen. Maximal werden pro Zoo 800.000 Euro ausgezahlt, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Hannover mit.

„ Zoos und Tierparks gehören zur Heimat und sind oft seit Generationen ein wichtiger Anlaufpunkt für Familien aller sozialen Schichten und jeden Alters“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Wenn Zoos und Tierparks aufgeben müssen, sei das immer ein großer Verlust, den sie seien Bildungsstätten und unterstützen den Erhalt fast ausgestorbener Tierarten.

Region zahlt 4,5 Millionen Euro

Der Lockdown und damit die Schließung der Zoos von März bis Mai waren genau in die Zeit gefallen, in der die Zoos den Großteil der Einnahmen erzielen und finanzielle Reserven für die Wintermonate erwirtschaftet werden. Außerdem werden in den Zoo und ins Wisentgehege seit der Wiedereröffnung deutlich weniger Besucher gelassen, als zu normalen Zeiten kommen würden, um die Einhaltung der Abstandsregeln zu gewährleisten.

Unterstützung bekommt der Zoo Hannover bereits von der Region. Von dort fließen 4,5 Millionen Euro, damit der Zoo nicht in einen finanziell problematische Lage gerät. Der Zoo muss mit gewaltigen Einbrüchen bei den Besucherzahlen und damit auch bei den Einnahmen kämpfen. Eigentlich hatte Zoo-Chef Andreas M. Casdorff wegen der im Zoo geborenen jungen Eisbärin Nana in diesem Jahr mit einer Steigerung der Besucherzahlen gerechnet.

Von Mathias Klein