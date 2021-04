Corona-Pandemie: MHH droht Verlust in Millionenhöhe

Hannover

Wegen der Corona-Pandemie befürchtet die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) für dieses Jahr einen Verlust in Millionenhöhe. Die für die Finanzen zuständige MHH-Vizepräsidentin Martina Saurin spricht von mehreren Millionen Euro, die am Ende in der Kasse fehlen könnten. Genauer könne sie die Summe aber nicht beziffern, weil sich die Berechnungsmodalitäten ständig ändern. Es herrsche derzeit „eine extrem angespannte Situation“, sagt sie.

Unikliniken besonders betroffen

Die MHH leiste während der Corona-Pandemie zwar eine „verlässliche und kompetente Patientenversorgung“, aber die Erlösausfälle durch das Freihalten von Betten und die Absage von Operationen würden „von den aktuellen Ausgleichszahlungen des Bundes nicht annähernd kompensiert“, betont Saurin, die im MHH-Präsidium für Wirtschaftsführung und Administration zuständig ist. Das führe zu hohen finanziellen Belastungen.

Die finanziellen Probleme seien für die Universitätskliniken besonders gravierend. Denn bei belegten Betten bekommen die für die Behandlung besonders schwer kranker Menschen zuständigen Unikliniken wegen der aufwendigeren Versorgung auch höhere Zahlungen von den Krankenkassen. Die Ausgleichszahlungen des Bundes seien aber für Betten in allen Krankenhäusern gleich hoch, erklärt Saurin.

„Eine extrem angespannte Situation“: Die MHH muss viele Betten für Corona-Patienten freihalten und muss daher bei der Abrechnung Verluste einkalkulieren. Quelle: Julian Stratenschulte, dpa (Archiv)

Weniger Patienten in den Ambulanzen

Im vergangenen Jahr sei die MHH noch mit einem ausgeglichenen Haushalt aus der Krise gekommen, berichtete die Vizepräsidentin. Denn 2020 habe das Land Niedersachsen die fehlende Summe aus dem Corona-Sonderhaushalt ausgeglichen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im diesem Jahr sieht es derzeit nicht danach aus. Zwar seien die Ausgleichszahlungen des Bundes für die Krankenhäuser verlängert worden, aber auf niedrigerem Niveau als im vergangenen Jahr, berichtet Saurin. Gleichzeitig würden die gleichen Kapazitäten auf den Stationen frei gehalten wie 2020. Und außerdem verzeichnet die MHH einen erheblichen Rückgang der Erlöse bei den Ambulanzen. Denn wegen der Pandemie ist der Andrang von Patienten dort stark zurückgegangen.

Verhandlungen über Jahre?

Saurin klagt zudem über sehr komplizierte Regelungen und Bedingungen für die Ausgleichszahlungen durch den Bund. Möglicherweise könnten die Verhandlungen über Rückerstattungen sich noch Jahre hinziehen, befürchtet die Finanzexpertin. Die Hoffnung ist jetzt, dass das Land der Medizinischen Hochschule noch einmal unter die Arme greift.

Von Mathias Klein