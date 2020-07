Hannover

Der Fahrdienst Moia startet am Ende der Sommerferien wieder sein Angebot in Hannover. Wegen der zunächst erwarteten geringeren Nachfrage fahren die Sammeltaxis von Freitag, 21. August an, im gesamten Stadtgebiet an den Werktagen ab 14 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bereits ab 10 Uhr. Je nach Bedarf soll das Angebot angepasst werden.

Die rund 100 Fahrer sollen schon am 1. August auf den Betriebshof zurückkehren, berichtet Moia-Chef Robert Henrich. Sie erhalten eine umfassende Schulung für den Infektionsschutz. Die Fahrer bleiben zunächst mit 50 Prozent ihrer Arbeitszeit in der Kurzarbeit. Ziel sei es, dass alle Fahrer wieder voll arbeiten könnten, betonte eine Unternehmenssprecherin.

Sicherheitskonzept aus Hamburg übernommen

Wenn der Betrieb wieder startet, will Moia zunächst 40 Autos einsetzen. In Hannover gilt das Sicherheitskonzept aus Hamburg, wo das Unternehmen bereits seit einigen Wochen wieder unterwegs ist: Für die Mitfahrt gilt eine Maskenpflicht. Zudem wird der Fahrgastraum vom Fahrerbereich durch eine Folie abgetrennt sein. Moia hat angekündigt, die Fahrzeuge in kurzen Abständen zu reinigen.

Moia hatte den regulären Betrieb in der Landeshauptstadt zum 1. April 2020 wegen der Corona-Pandemie vorübergehend eingestellt und Kurzarbeit für die Fahrer angemeldet. In Hamburg sind die Wagen seit dem 25. Mai wieder unterwegs. Dort sei die Nachfrage nach Fahrten mit Moia in den vergangenen Wochen stetig gestiegen. Aber auch in der Hansestadt agiert Moia allerdings noch immer mit einer deutlich verkleinerten Flotte. Waren in Hamburg vor der Corona-Krise täglich rund 330 Wagen unterwegs, sind es jetzt nur 70 im Wochenschnitt, in Stoßzeiten allerdings 140.

Optimistischer Blick auf Hannover

In Hamburg hatte Moia von Anfang auf den E-Crafter von VW gesetzt. In Hannover setzt das Unternehmen 80 Bullis mit Benzinmotoren ein. Noch vor einem halben Jahr hatte der Anbieter sehr optimistisch auf sein Geschäft in Hannover geschaut. Im Dezember hatte Moia angekündigt, bis Ende dieses Jahres die Hälfte seiner Flotte auf Elektroantrieb umzustellen, bis 2022 sollten alle Bullis elektrifiziert sein. Moia wollte auch eigene Ladestationen aufbauen.

