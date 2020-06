Hannover

Es war Mitte März als Heiger Scholz, Leiter des Krisenstabs der Landesregierung, das öffentliche Leben in Niedersachsen quasi zum Erliegen brachte. „Alle Geschäfte, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, werden geschlossen“, sagte der SPD-Politiker. Es traf Künstler, Busfahrer, Gastronomen wie Autobauer – nur wenige Beschäftigte und Unternehmer waren nicht betroffen.

Seit Wochen fährt die Wirtschaft zwar wieder schrittweise hoch, aber die Krise ist noch nicht vorbei. Inzwischen zeigen sich die Auswirkungen auf den Geldbeutel der Bürger wie die Solvenz der Unternehmen. Wie stehen das Land Niedersachsen und die Region Hannover da, drei Monate nach den ersten von den Behörden verhängten Einschränkungen in der Corona-Krise?

Anzeige

Tourismus bricht schon im März fast um die Hälfte ein

Im niedersächsischen Landesamt für Statistik liegen die ersten Daten vor, die einen Eindruck davon geben, wie heftig die Krise die Unternehmen beeinträchtigt hat. „Vom Lockdown waren nahezu alle Wirtschaftsbereiche betroffen“, sagt Annegret Vehling, Sprecherin des Statistikamts. Die amtlichen Zahlen würden in Kürze darstellen, wie stark die Einbrüche in einzelnen Branchen waren – und ob Förder- und Konjunkturmaßnahmen gewirkt haben. Die Statistiker konnten bereits im Februar die ersten Einflüsse der Corona-Krise feststellen: Es kamen deutlich weniger Gäste aus China und Hongkong. Im März sind die gebuchten Übernachtungen dann im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast die Hälfte eingebrochen. Für den April liegen die Daten noch nicht vor.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Reisekonzern Tui will den deutschen Ferienflieger Tuifly wegen der Corona-Krise um rund die Hälfte verkleinern. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Autobau in der Industrie am stärksten betroffen

VW, Continental und weitere Großbetriebe legten ihre Produktion größtenteils auf Eis. Die Auftragseingänge brachen im April 2020 um 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ein. Die Anzahl der Bestellungen aus dem Ausland betrug nicht einmal die Hälfte. Insbesondere beim Autobau (minus 58 Prozent), bei der Metallarbeit (minus 39 Prozent) oder dem Maschinenbau (minus 24 Prozent) war der Sturz besonders hart.

Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt waren da noch vergleichsweise mild – dennoch stieg im Mai im Zuge der Corona-Krise die Arbeitslosigkeit deutlich anstieg. Die Quote betrug in der Region Hannover im Mai 7,6 Prozent. Mehr als 48.000 Menschen sind arbeitslos – gut 8000 mehr als noch im März. Relativ mild war der Anstieg deshalb, weil viele Unternehmen das Instrument der Kurzarbeit nutzen.

Die Agentur für Arbeit in Hannover hat für die Bewältigung der Kurzarbeit quasi ihr gesamtes Haus umgebaut, neue Teams gebildet, Mitarbeiter umgeschult. „Ein Drittel der Betriebe hält die Arbeitsplätze durch das Kurzarbeitergeld“, sagt Holger Habenicht, Sprecher der Arbeitsagentur in Hannover. Auch die Unternehmen profitieren davon: Arbeitgeber würden schnell wieder handlungsfähig werden, wenn die Konjunktur nach den ersten Lockerungen wieder anziehe – das zeichne den Sozialstaat in Deutschland aus.

Mehr als ein Drittel könnte von Kurzarbeit betroffen sein

In der Region Hannover haben Unternehmen seit März mehr als 183.000 Menschen potenziell zur Kurzarbeit angemeldet – mehr als ein Drittel der knapp 528.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region (Stand September 2019). Wie viele Unternehmen davon auch tatsächlich Gebrauch gemacht haben, wird sich erst in einigen Monaten zeigen. Ein Vergleich mit dem Vorjahr zeigt aber die aktuelle Dimension: 2019 waren in der Region im gesamten Jahr gerade einmal etwas mehr als 2600 Arbeitnehmer für Kurzarbeit angemeldet.

Auch nicht alle aktuell von der Kurzarbeit Betroffenen werden wieder in ihren Job zurückkehren können. „Der Markt nimmt derzeit keine Arbeitslosen auf“, sagt Habenicht. Positiv stimme ihn allerdings, dass die Zahl der Ausbildungsstellen nicht zurückgehe und viele Betriebe ihre Kurzarbeit wieder reduzierten. Und: „Es gibt noch keine auffällige Entwicklung bei den Insolvenzen.“ Klar ist aber schon jetzt, dass einige Betriebe die Corona-Krise nicht überleben werden.

Dass Unternehmer aktuell nicht mehr Insolvenzen beantragt haben, liegt auch daran, dass die NBank sie mit Landes- und Bundesmitteln in dreistelliger Millionenhöhe unterstützt hat. Nach anfänglichen Softwareproblemen hat die landeseigene Förderbank bis Anfang Juni mehr als 150.000 Anträge von Unternehmen auf Soforthilfe bearbeitet, hinzu kommen mehr als 10.000 Anträge auf Liquiditätskredite.

Mehr als 145 Millionen Soforthilfe kommen in der Region an

Allein in die Region Hannover hat der Staat über die NBank mehr als 145 Millionen Euro gepumpt, davon gingen 100 Millionen Euro an Kleinstunternehmen, wie aus einem internen Bericht hervorgeht, der der HAZ vorliegt. „Das ist schon irre. Wir haben 50.000 Überstunden bis Ende Mai geleistet“, sagt Bernd Pütz, Sprecher der Bank. „Es war notwendig, die Dinge so zu regeln – eine andere Chance gab es nicht.“

Wie lange die Soforthilfen und Kredite wirken, ist noch offen. Pütz jedenfalls meint, man müsse der niedersächsischen Wirtschaft ein Kompliment machen. „Viele Unternehmen haben sich Gedanken gemacht, um mit geistigen Innovationen aus der Krise zu kommen.“

Verbraucherstimmung liegt auf historischem Tief

Ob die Wirtschaft aber nun tatsächlich wieder in Fahrt kommt, wird aber auch maßgeblich von den Verbrauchern abhängen, und bei denen ist die Stimmung so mies wie noch nie. Ein Blick auf den Konsumklimaindex der Gesellschaft für Konsumforschung ( GfK), die monatlich das Kaufverhalten untersucht, zeigt mit minus 23 Punkten ein historisch tiefes Niveau. Die Konsumlaune sei fast senkrechte abgestürzt. Das bestätige, dass die Krise eine ganz andere Tiefe und Dynamik habe als die Finanzkrise 2008.

In einigen Haushalten mag sich die finanzielle Lage in der Krise sogar entspannt haben, weil sie etwa nicht zum Frisör gehen konnten, weniger getankt haben und auf Reisen verzichteten – bei anderen rissen Arbeitslosigkeit oder die schlechte Auftragslage tiefe Löcher. So oder so: Die Verbraucher haben keine Lust, einzukaufen. Wenn es Gewinner gab, dann im Onlinehandel. Immerhin ist die Prognose für den Konsumindex im Juni leicht positiver als im Mai.

Damit sich der „freie Fall“ ( GfK) stabilisiert und die Kurve wieder steigt, hat die Bundesregierung nun ein enormes Konjunkturpaket aufgelegt. Mit 130 Milliarden Euro soll das Land mit „Wumms“ wieder aus der Krise kommen, wie Finanzminister Olaf Scholz erklärte. Unter anderem soll die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent sinken. Offen ist, ob die Händler das auf ihre Waren und Dienstleistungen umschlagen. Nur dann würden die Verbraucher von günstigeren Preisen profitieren.

Nahrungsmittel werden in der Krise teurer

Viele Produkte des täglichen Bedarfs sind in Niedersachsen in der Corona-Zeit nämlich teurer geworden. Insbesondere für Nahrungsmittel und Getränke mussten die Menschen im Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat fast vier Prozent mehr bezahlen, für Gesundheitsartikel sogar 1,2 Prozent mehr. Insgesamt hat sich der Vebraucherpreisindex um o,5 Prozent erhöht.

Der tatsächliche volkswirtschaftliche Schaden wird erst Anfang 2021 in der Statistik sichtbar werden, wenn die Zahlen für das Bruttoinlandsprodukt 2020 vorliegen. Einen ersten Eindruck vom Gesamtschaden bekommen derzeit aber schon die ohnehin finanziell gebeutelten Kommunen. Auch sie haben die lokale Wirtschaft mit Hilfspaketen gestützt. Die Ausfälle bei der Gewerbesteuer reißen ein tiefes Loch in die Kassen – der Bund will mit sechs Milliarden Euro aushelfen. Ob das hier wie da wirkt, wird die Statistik zeigen – in ein paar Monaten.

Lesen Sie auch

Von Sebastian Stein