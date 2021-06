Hannover

Als erstes Krankenhausunternehmen hat Diakovere weitreichende Öffnungen für Besucher angekündigt. Von Montag an sind Besuche am Krankenbett wieder so möglich, wie vor Beginn der Pandemie, allerdings unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Das geht aus einem internen Newsletter der Geschäftsführung hervor, der der HAZ vorlegt. Diakovere-Sprecher Matthias Büschking bestätigte die Öffnung von Annastift, Friederikenstift und Henriettenstift.

Einschränkungen nur auf den Covid-Stationen

Außerdem ist es zum Beispiel in den Ambulanzen auch wieder möglich, Patienten zu begleiten. Einschränkungen gibt es lediglich in den Krankenstationen mit Covid-19-Patienten sowie bei Verdachtsfällen. Auch intern gibt es bei Diakovere Erleichterungen: Unter anderem entfällt in Veranstaltungsräumen des Unternehmens die bisherige Vorgabe von einer Person pro zehn Quadratmetern.

Die Geschäftsführung begründet die Erleichterungen mit dem Rückgang der Corona-Inzidenz in der Region Hannover auf unter zehn. Außerdem habe sich auch in den drei Kliniken die Corona-Lage entspannt.

Die anderen Kliniken in der Region haben noch keine Änderungen der Besuchsregelung angekündigt. Generell gilt dort für jeden Patienten ein Besucher pro Tag maximal eine Stunde.

Von Mathias Klein