Hannover

Dass aus Sicht der Schausteller gerade die Volksfeste, Freizeitparks und Zirkusse wichtig sind, um die Folgen des Corona-Lockdowns zu mildern, versteht sich von selbst. Unterstützung erhalten Schausteller und Zirkusdirektoren jetzt aber von renommierten Wissenschaftlern der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Die Psychiater Prof. Kai G. Kahl und Prof. Tillmann Krüger können sich sogar vorstellen, manchen Patienten Karussellfahrten per Rezept zu verschreiben.

„Wer auf ein Volksfest oder in einen Freizeitpark geht, erlebt soziale Kontakte, Nervenkitzel und Lachen“, sagte Krüger am Mittwoch vor Journalisten in Hannover. Krüger und Kahl stellten ihre Erkenntnisse im „Hanno-Park“ auf dem Schützenplatz vor, bei dem Schausteller noch bis zum 25. Juli Fahrgeschäfte, Buden und Zelte aufgebaut haben.

Schausteller-Vizepräsident Kevin Kratzsch (vorn) Doktorandin Daniela Kuschlyu mit Prof. Kai G. Kahl, und in der hinteren Reihe Prof. Tillmann Krüger (links) und Andreas Feyerabend berichten über die Wohltat von Volksfesten für die menschliche Psyche. Quelle: Samantha Franson

Doktorarbeit über Stressbewältigung auf Volksfesten

Wie wichtig Volksfeste für die Psyche zum Beispiel bei der Stressbewältigung sind, will Daniela Kuschlyu wissenschaftlich beweisen. Gerade erst hat sie ihr Psychologie-Examen gemacht, jetzt will sie in ihrer Doktorarbeit zeigen, wie gut „ein Ort voller Leichtigkeit, Gelächter, leckerer Speisen und Gerüche“ den Menschen tut. „Wenn man einen schönen Tag hat, kann man das auch später noch als ein Gefühl der Leichtigkeit spüren“, sagt sie.

„Lachen hilft immer“, betont auch Andreas Feyerabend von der Akademie für Gesundheit und Soziales. Beim Lachen bewegt jeder Mensch 17 Muskeln im Gesicht, insgesamt 80 Muskeln im ganzen Körper. Dadurch werde die Immunabwehrkraft des Körpers gestärkt. Studien hätten gezeigt, dass psychisch kranke Menschen im Anschluss an einen Volksfestbesuch 30 Prozent weniger Medikamente benötigten und auch besser schliefen.

Kein Wunder, meint der Vizepräsident des Deutschen Schaustellerbundes, Kevin Kratzsch. Denn auf Volksfesten würden die Menschen Glückshormone ausstoßen. Deshalb hätten Veranstaltungen wie das Schützenfest in Hannover, der Bremer Freimarkt oder die vielen kleinen Feste auf den Dörfern genauso einen gesellschaftlichen Auftrag wie Kunst und Kultur. „Wir bringen den Menschen das Leben zurück“, meint er.

Corona hat Depressionen verstärkt

Corona habe viele bereits depressive Menschen noch tiefer in die Depression geschickt, erläuterte Krüger. Angststörungen und Panikattacken hätten stark zugenommen. Ein Beleg dafür sei unter anderem das Hamstern von Toilettenpapier im ersten Lockdown, meinte Krüger. Ebenso auch die häusliche Gewalt, unter anderem gegen Kinder. Die Schule sei für viele Heranwachsende in dieser Zeit keine Stütze gewesen. „Ich bin entsetzt vom Schulsystem“, sagte der Psychiater, der selbst Kinder hat.

Vor allem Kinder und ältere Menschen seien die Leidtragenden der Lockdown-Phasen, machte sein Kollege Kahl deutlich. Bisher gebe es noch keine Rezepte, wie bei künftigen Pandemien mit den Kindern umgegangen werden soll. Die Wissenschaftler der MHH wollen das jetzt ändern. „Wir wollen die Kinder in den Fokus nehmen“, kündigte Kahle an. Die Experten wollen Empfehlungen für die Politik erarbeiten, was in der nächsten Pandemie zu tun sei. Als Beispiel dafür nannte der Psychiater kleinere Gruppen in Kitas. Denn in den Familien fielen aus unterschiedlichen Gründen immer Erziehungsbestandteile weg.

Von Mathias Klein