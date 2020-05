Hannover

Freitag, der 20. März, war dann der Tag, an dem Angelika Kaiser, 70, das letzte Mal die Ladentür aufschloss. Auf die Schiefertafel draußen am Fußweg schrieb sie noch die Tagestipps – Frikadelle mit Kartoffelstampf und Schnitzel mit Pommes. Zur Tradition der Klickmühle gehört, dass Küche und Getränke so rustikal sind wie das Mobiliar. Den Sonntag zuvor war die 96-Partie gegen Dresden bereits abgesagt worden, nicht einmal als Geisterspiel war es auf den Fernsehern im Lokal zu sehen. In der Klickmühle also kein Essen, kein Fußball, kein Pils und keine Promis: Die Welt war endgültig eine andere. Die Chefin blieb gelassen. „Ich dachte, na ja, vielleicht dauert das zwei bis drei Wochen, dann ist es vorbei“, erzählt Angelika Kaiser, „ich hab' mir ernsthaft keine Sorgen gemacht.“

Mittlerweile, sechs Wochen später, verblasst die Schrift am Brett wie sehr langsame Zaubertinte, die Erinnerungen an Normalitätsreste eines verloren gegangenen Lebens tilgt. Vorm Lokal stehen an die Mauer gezwängt wenige angeschnallte Holzstühle und Tische. Viel Platz war hier nie. Von Außengastronomie zu sprechen wäre beinahe übertrieben, aber wenn im schönen April die Sonne drauf schien, spürten Passanten, was gerade fehlte im Alltag. Man hätte hier oder anderswo ja prima sitzen können mit Blick auf den Landtag oder die Markthalle gegenüber, hätte nicht dieses fiese Virus sich breitgemacht.

Der Koch? Lüftet die Räume

Im mittleren März wurde die Luft immer dünner, nicht nur für Gastronomen. Die Kanzlerin erklärte den Ernst der Lage, Virologen wurden berühmt und erklärten dem Volk, warum eine Reproduktionszahl unter 1,0 anzustreben sei. Mit jedem neuen Toten war klar, dass diese ganze vertraute Lockerheit, jederzeit überall tun zu können, worauf man gerade Bock hat, bald Grenzen finden würde. Auf der Straße begannen die Leute darauf zu achten, wem sie lieber nicht über den Weg laufen wollten. Angelika Kaiser durfte nur noch bis zum frühen Abend öffnen, dann gar nicht mehr. Wobei das fast egal war, auswärts zu essen trauten sich sowieso immer weniger Gäste.

Die Aushilfen mussten gehen, Oda, Eva und Jasmin, die auch schon lange dabei sind. Zwei Angestellte arbeiten kurz. Angelika Kaiser stockt auf volles Gehalt auf. Ihr Koch kommt seit Wochen jeden Tag ins leere Lokal und lüftet durch. Die Stühle sind unter die Tische gerückt, nicht hochkant gestülpt, als müsse der Boden mal schnell durchgefeudelt werden. Von außen wirkt die Klickmühle, als könnte es jeden Moment wieder losgehen mit Fußball vom Bezahlsender, Maultaschen und Currywurst und mittendrin am Zapfhahn Frau Kaiser selbst, die hier natürlich nur Angelika heißt. Im Sinne von „ Angelika, machste mir noch eins?“

Zeit, übers Eingemachte zu reden, über ihr Herz, das an der Klickmühle hängt, und leider auch über Finanzen. Ein halbes Leben lang hat Angelika Kaiser in ihrem Lokal verbracht. Hier zapfte sie als Aushilfe ihr erstes Bier, den Job hatte sie genommen, um nach einer Trennung mal wieder unter Leute zu kommen. Dann übernahm sie das Geschäft, worüber sie bis heute „absolut glücklich“ ist. Irgendwann will sie hinterm Tresen mit Blickrichtung Stadion auch das letzte Pils ins Glas füllen. Und es soll nicht das Virus sein, das darüber bestimmt, wann Schluss ist in der Klickmühle.

Warten auf Hilfe vom Staat

Aber jetzt gerade fehlt halt das Geld. Aus zwei, drei Wochen wurden sechs Wochen ohne Einnahmen, während Miete, Strom und Gehaltsaufstockung kosten. Dass der Fußballsender auf seine Abo-Gebühr verzichtet, solange kein Fußball läuft, hört sich logisch an, damit rechnen konnte die Wirtin nicht. Das sparte schon mal 700 Euro im Monat. Kaiser sagt, dass sie noch weitere sechs Wochen Schließzeit durchhalten kann, wenn bloß die staatliche Unterstützung mal ankäme. 9000 Euro von der N-Bank hat sie längst beantragt, aber das Konto weist nichts aus. Ihre Reserven, sagt sie, sind langsam aufgebraucht. Und ans Ersparte will sie mit ihren 70 Lebensjahren nicht mehr heran. Ein bisschen klingt durch, dass Geschichte nicht immer gut ausgehen muss, vielleicht schafft es ja nicht jeder Betrieb durch die Krise.

Während sich die Gastwirtin beim Spazierengehen mit den Hunden Gedanken über die Zukunft machte, fuhren unterdessen immer mehr Gastronomen Essen in Plastik zu den Heimarbeitsplätzen dieser Stadt. Professionelle Bringdienste versorgten die Bevölkerung mit Alaska-Seelachs in Dill-Rahm-Soße. Für die Klickmühle war das nichts, auch zum Abholen wollte die Chefin das Speise-Restaurant, wie es altmodisch weiß auf blau an der Fassade steht, nicht öffnen. Ohnehin glaubt sie nicht, dass deutsches Essen zur Mittagszeit der Bringer ist, sie tippt eher auf Italienisch und Griechisch.

Letztlich, am Ende eines kurzen Tages, hätte sich der Aufwand nicht gelohnt, kalkulierte Angelika Kaiser. Lebensmittel einholen, Warmhalteboxen kaufen, den Koch mit vollem Gehalt bezahlen und alles für einen ungewissen Erfolg, die Leute liefen einem ja schon im Vormärz nicht die Türen ein. „Kurtchen“, sagte die Chefin zu ihrem Koch, der lieber kochen würde als lüften, „das kann ich mir nicht leisten.“ Das betriebswirtschaftliche Ergebnis dieser Rechnung passt in einen Satz: „Wenn die Leute nichts trinken, verdienst du nichts.“

„Mir fehlen Gespräche mit Gästen“

Jetzt verfolgt Angelika Kaiser, wie überall im Land über Lockerungen gesprochen und gestritten wird. Dieser Laden darf öffnen und jenes Geschäft, so, als wäre das Virus mit seiner gesamten Bagage abgereist, um ein anderes Land zu verwüsten. Mancher, dessen Branche nicht zu den Gewinnern frühzeitiger Öffnungen zählte, demonstrierte für das eigene Stück vom Kuchen, Fitnessstudios zum Beispiel und die Leute vom Tourismus.

Was mit der Klickmühle passiert, ist unklar. Niedersachsens Wirtschaftsminister stellt sich eine Öffnung für Restaurants im Mai vor, aber darüber wird nächste Woche zwischen Bund und Ländern beraten. Natürlich hat auch Angelika Kaiser darauf gewartet, endlich wieder aufschließen zu dürfen. Masken, Abstand, das kriege man alles hin. Und was ist mit der Sicherheit? Die Leute sind vernünftig genug, sich an Regeln zu halten, glaubt die Gastronomin. Ihre Kasse bereitet sie auf kontaktloses Bezahlen ohne Bargeld vor, so neumodisches Zeug gab es hier vorher ja nicht. Mittlerweile reift auch der Plan B, doch noch einen Außer-Haus-Verkauf anzubieten, falls es nichts wird mit dem Termin im Mai.

Insgesamt aber sieht es wohl so aus, als würde Angelika Kaiser noch diesen Monat das Gitter vorm Eingang aufsperren dürfen und neue Angebote auf die Schiefertafel schreiben. Geschäftliches und Privates würden eins. „Ich muss ja reden“, sagt Frau Kaiser, „mir fehlen Gespräche mit den Gästen. Und es gibt eine große Sehnsucht bei den Leuten, rauszugehen und irgendwo einzukehren.“ Diese Geschichte wäre dann am Ende gut ausgegangen.

Von Gunnar Menkens