Sie gehörte zu den Corona-Infizierten der ersten Welle. Silke Liniewski hat sich bereits im März mit dem Virus angesteckt. Im Krankenhaus ist die 48-Jährige damals nicht gelandet, allerdings hart auf dem Boden der Corona-Tatsachen. „Ich habe mich wochenlang nur zwischen Bett und Sofa bewegt, habe Atemnot gehabt und das Gefühl zu ersticken.“ Die Journalistin kann sich an alles genau erinnern, etwa an das Gefühl, nur Luft wie durch einen verstopften Strohhalm zu bekommen. Also kaum.

Trauma bedeutet Krise

Silke Liniewski hat ihre ganz persönliche Krise genutzt für ein ganz persönliches Buch. Sie hat mit dem „Corona-Krisen-Coaching einen Begleiter geschrieben für Gesunde, Kranke und Genesene. „Meine eigene Geschichte wollte ich nicht eins zu eins dokumentieren“, betont die Bothfelderin. Aber egal, wie stark die Infektion auch ausgeprägt sei, „sie ist für die Betroffenen ein Trauma, und ein Trauma bedeutet Krise. Da möchte ich gegensteuern.“ Mit einem Buch für alle, die diese besondere Zeit nutzen wollen, sich weiterzuentwickeln und der Krise so wenigstens etwas positives abzugewinnen.

Silke Liniewski ist nur scheinbar über den Berg. Sie hat – fast sieben Monate später – immer noch Atembeschwerden, keine Kondition und ist viel erschöpft. „Ich würde sagen, ich bin bei 20 Prozent meiner früheren Leistungsfähigkeit.“ Dass sie damit längst nicht allein ist, erfährt sie auch in der MHH-Studiengruppe zu den Spätfolgen einer Corona-Infektion. 100 Teilnehmer kämpfen dort mehr oder weniger stark mit Spätfolgen der Erkrankung – auch wenn sie in der akuten Phase nur milde Symptome gezeigt haben.

Genesen heißt nicht geheilt Einige Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, leiden noch Wochen und Monate nach der akuten Erkrankung an deren Folgen. Zu den Symptomen gehören Müdigkeit, verminderte körperliche Belastbarkeit, Konzentrationsschwäche, Atemprobleme und Geschmacks- oder Geruchsverlust. Diese Spätfolgen zeigen sich nicht nur bei Patienten, die schwer betroffen waren und stationär behandelt wurden, sondern auch bei solchen mit mittlerem oder mildem Krankheitsverlauf. An der Klinik für Pneumologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ist die Covid-Ambulanz für Genesene angegliedert, in der Patienten nach ihrer Erkrankung begleitet werden, um mehr über die Spätfolgen herauszufinden. Die Covid-Ambulanz für Genesene existiert seit Mitte Mai. Die Patienten werden dreimal untersucht: sechs bis acht Wochen, drei Monate und sechs Monate nach der akuten Infektion. Dazu gehören eine Lungenfunktionsmessung, die Analyse von Blut, Urin und Speichel, eine körperliche Untersuchung und ein Belastungstest sowie gegebenenfalls eine bildgebende Diagnostik. sub

Abstand wahren

„Meine Organe sind immer noch ungenügend mit Sauerstoff versorgt“, berichtet die zweifache Mutter. Alles koste sie enorme Kraft und abends habe sie das Gefühl, einen Marathon gelaufen zu sein. Außerdem haben sich ihre Augen stark verschlechtert. „Ich finde es zudem erschreckend, dass die leitende Ärztin der Studie mir gesagt hat, dass ich als ehemalige Corona-Infizierte den Menschen nicht einfach ungehindert nahe kommen kann“, sagt Liniewski. Ihr Immunsystem ist so heruntergefahren, dass sie extrem anfällig für viele Arten nicht ungefährlicher Infekte geworden ist. „Ganz abgesehen von der Möglichkeit einer Zweitinfektion mit Corona – auch durch ein mutiertes Virus.“

Die Belastung hat Silke Liniewski nicht nur körperlich empfunden sondern ebenso emotional. Auch deswegen wollte sie schreiben. „Das Leben ist wieder ein bisschen wie auf Anfang.“ Das sei nicht unbedingt negativ. „Ich bin viel klarer seit der Erkrankung, kompromissloser. Und ich rieche viel intensiver.“ Liniewski muss lachen. Nicht alle verstärkten Gerüche seien leider angenehm.

Gemeinsam in der Krise

Das mit dem Ratgeber-Buch ist der 48-Jährigen gewissermaßen in den Schoß gefallen. „Ich hatte so viele Gedanken und Ideen, das lief wie von selber.“ Es sei normal, das Menschen sich in persönlichen Krisen mit sich selbst beschäftigten, egal ob verursacht durch Krankheit, Trennung oder Jobverlust. „Aber bei Corona sind wir alle gemeinsam in die Krise gerutscht, irgendwie in eine andere Welt gefallen.“ Mit Blick auf die starke zweite Welle und auch auf Wissenschaftler geht es Silke Liniewski darum Fragen zu stellen und nicht gleich Antworten darauf zu erwarten.

Durch vier Wochen Ausnahmezustand und ihre Spätfolgen hat Liniewski auch gelernt, sich weiter mit sich selbst auseinanderzusetzen. „Ich habe eine neue Perspektive auf mein Leben.“ Auch das möchte sie in ihrem Buch vermitteln, dazu viele Übungen für Körper und Psyche. Silke Liniewski hat Respekt vor Corona, in der aktuellen Situation mehr denn je. „Wir sollten uns zurückhalten und uns gleichzeitig auf die Situation einlassen.“ Das bedeute durchaus Verzicht. „Aber ich gehe jetzt mit dem was gerade kommt, das hilft auch beim Loslassen.“

Silke Liniewski „Corona-Krisen-Coaching“, Tredition Verlag, Print on Demand

