Das Land lockert die Corona-Auflagen in der Gastronomie weiter. Ab kommendem Montag sollen Restaurants, Gaststätten und Biergärten wieder alle ihre verfügbaren Plätze belegen dürfen – bisher war diese Zahl auf 50 Prozent begrenzt. Die Freude über die neuen Zugeständnisse hält sich bei den hannoverschen Gastronomen allerdings in Grenzen. „Das bringt den meisten wenig“, sagt Björn Hensoldt, Geschäftsführer der Firma Gastrotrends. Selbst wenn die Betriebe wieder zu 100 Prozent öffnen könnten, bleibe die Zahl der verfügbaren Plätze durch die Abstandsregeln begrenzt. „Wenn ich zwei Meter zwischen den Tischen einhalten muss, kann ich unterm Strich weiterhin nur die Hälfte meiner Plätze belegen.“

Hohe Umsatzeinbußen

Hensoldt hatte prominente Gäste in sein Lokal Reimanns Eck am Weißekreuzplatz eingeladen: Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und die stellvertretende CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Mareike Wulf nahmen sich rund anderthalb Stunden Zeit, um mit ihm und weiteren Gastronomen über deren Probleme im Zuge der Pandemie zu diskutieren. Laut einer Umfrage des Niedersächsischen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) erreichen seit der Wiederöffnung der Gastronomie am 11. Mai aktuell nur 7 Prozent der Gastronomen die Hälfte ihrer Umsätze aus den Zeiten vor Corona.

Björn Hensoldt (hinten links), Seyfi und Sevgi Öztürk (rechts) klagen über Umsatzprobleme. Quelle: Katrin Kutter

Hensoldt kann das bestätigen. Am Wochenende lägen die Umsätze etwa im Reimanns Eck im Vergleich zum Vorjahr bei 33 Prozent, sagt er. Sevgi Öztürk, die mit ihrem Mann Seyfi die beiden Sesam-Restaurants im Hauptbahnhof und in der Großen Packhofstraße betreibt, nennt noch niedrigere Zahlen: „Bei uns sind es nur 15 Prozent.“ Personal mit Masken schrecke die Gäste ab, meint Lena Leach, die im August 2019 die Unschlag-Bar in der Schlägerstraße eröffnet hat und nun um ihren noch jungen Betrieb bangt. „Die Leute haben Angst, essen zu gehen – dabei gibt es dafür überhaupt keinen Grund“, sagt Hensoldt, der für eine Gruppe von 150 hannoverschen Gastronomen spricht, die sich im Zuge der Pandemie vernetzt haben.

„Kontaktbeschränkungen lockern“

Er plädiert dafür, die Vorschriften weiter zu lockern. So könnten etwa die Kontaktbeschränkungen auf fünf statt zwei Haushalte ausgeweitet werden. „Das erneute Hochfahren der Gastronomie ist ausdrücklich nicht die Rettung der Branche“, betont er. Seine Firma, zu der unter anderem auch das Restaurant Vier Jahreszeiten, der Waterloo-Biergarten und der See-Biergarten am Maschsee gehören, beschäftigt 80 Festangestellte und 150 Aushilfen. Alle Mitarbeiter mit festen Stellen seien in Kurzarbeit, berichtet der Geschäftsmann. Noch sei völlig unklar, wann und wie sie wieder in ein volles Arbeitsverhältnis zurückkehren könnten. Hensoldt wünscht sich Zusatzqualifizierungen für die Beschäftigten, um ihnen neue Perspektiven zu bieten.

Um eine Welle von Insolvenzen zu vermeiden, seien vor allem weitere Zuschüsse nötig. Auch Gastro-Kredite nach Bafög-Vorbild, die nicht oder nur teilweise zurückgezahlt werden müssten, und Steuererleichterungen seien existenziell für die Branche. Hensoldt schlägt zudem vor, dass das Land Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro an alle Haushalte in Niedersachsen verteilt, um Kaufanreize für die Gastronomie zu schaffen.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und die CDU-Landtagsabgeordnete Mareike Wulf (vorne rechts) treffen die Gastronomen im Reimanns Eck. Quelle: Katrin Kutter

Minister gibt seine E-Mail-Adresse weiter

Ein Gutscheinmodell hält Althusmann für nicht geeignet. Er sagte aber zu, sich beim Bund für einen Rettungsschirm für die Gastronomie und weitere Hilfsmaßnahmen wie etwa das Gastro-Bafög einzusetzen. Er sicherte zu, sich in der nächsten Lockerungsphase ab dem 8. Juni zudem für eine Öffnung von Kneipen, Bars und Diskotheken auszusprechen. Und auch persönliche Unterstützung versprach der Minister: „Ich gebe Ihnen meine E-Mail-Adresse.“

Von Juliane Kaune