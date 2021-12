Hannover

Mehr als 400 Menschen aus der Querdenker- und Impfgegner-Szene sind am Montagabend durch Hannover marschiert. Bei dem nicht angezeigten Protest missachteten die Teilnehmer bewusst und mit voller Absicht jegliche Ansagen der Polizei – und diese unternahm nichts. Rund zwei Stunden lang zog die Menge durch die City, ihr folgten lediglich mehrere Mannschaftswagen. Auf Anfrage teilt die Behörde nun mit, warum die Demonstranten so ungehindert agieren konnten.

„Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut“, sagt Sprecherin Natalia Shapovalova. Jeder dürfe die eigene Meinung offen kundtun, auch spontan. Das hätten die Ermittler den anfangs rund 40 Menschen auf dem Trammplatz einräumen wollen – obwohl der immergleiche Montagsprotest erneut bewusst nicht angezeigt worden war. Und die Gruppe wird zunehmend dreister: Vergangene Woche gab es noch für wenige Minuten einen Versammlungsleiter. Nun brachen Kleinstgruppen sofort bei der ersten Polizeidurchsage Richtung City auf. Immer mehr Menschen stießen unterwegs dazu, es entstand ein großer Pulk.

„Freie Niedersachsen“ amüsieren sich über Polizei

Im Telegram-Kanal der „Freien Niedersachsen“ gab es noch am Montagabend Spott für das Verhalten der Polizei. Quelle: Telegram (Screenshot)

Aus Polizeisicht waren es indes mehrere Gruppen. Laut Shapovalova wurden die wegen der „erkennbaren, auch stillschweigenden, gemeinsamen Meinungskundgabe“ jeweils als nicht angezeigte Demos deklariert. Alle sollten Versammlungsleiter benennen, Abstände einhalten und Masken tragen. Durchsagen wurden allesamt ignoriert, außerdem lösten die Gruppen sich sofort auf und formierten sich in anderer Form – rechtlich also eine neue Lage. Die Menge wechselte sogar die Richtung, wenn Polizeiwagen entgegenkamen. Nur kurz gab es ein Gerangel am Kröpcke, als einzelne Protestler gestoppt wurden. Laut Shapovalova entstand dort eine neue Versammlung. Wenig später durften alle weiterlaufen.

Die Demo-Teilnehmer amüsierten sich noch am selben Abend darüber: Im „Freie Niedersachsen“-Kanal beim in der Querdenker-Szene beliebten Messengerdienst Telegram hieß es, die Durchsagen seien unhörbar gewesen. Beim „Einkaufsbummel“ waren die Menschen „in manchen Momenten so ausgelassen laut“, dass die Ansprachen „beim besten Willen“ nicht zu verstehen waren. Dass es aber keinesfalls Shoppinglustige waren, zeigten Rufe wie „Frieden, Freiheit, Souveränität“. Außerdem wurden wieder Grabkerzen angezündet – rote für Geimpfte, weiße für Ungeimpfte.

Polizei filmt Demos für mögliche Ermittlungen

Kurzzeitig bildete die Polizei am Montag eine Kette, um einzelne Protestler am Kröpcke zu stoppen. Per Lautsprecherwagen (re.) machten die Beamten zudem immer wieder Durchsagen, die allesamt ignoriert wurden. Quelle: Peer Hellerling

Das Agieren der Polizei steht im direkten Widerspruch zur Aussage von Innenminister Boris Pistorius (SPD). Der sagte fast zeitgleich im Interview mit dieser Zeitung mit Blick auf die Corona-Proteste, jeder dürfte demonstrieren – habe aber die Vorgaben einzuhalten. „Wer das nicht tut, muss mit Konsequenzen rechnen.“ Auf Anfrage teilt die Polizei dazu nur mit, nach dem Ignorieren der Durchsagen wurden anlassbezogen Videoaufnahmen angefertigt, „um Beweise für mögliche spätere Ermittlungsverfahren zu dokumentieren“.

Die „Freien Niedersachsen“ rufen seit Wochen zu Corona-Demos auf und nennen sie bewusst unpolitisch „Spaziergänge“. Die Gruppe will den Anschein einer friedlichen Protestbewegung erwecken, es engagieren sich aber auch Rechte und Reichsbürger. Der Name ist angelehnt an die rechtsextreme Kleinstpartei „Freie Sachsen“. Der hiesige Verfassungsschutz warnt zudem vor einer Radikalisierung. Laut Shapovalova werde die Polizei „auch künftig mit einer erhöhten Zahl von Einsatzkräften präsent sein“ und Verstöße ahnden. Für den Neujahrstag sind bereits neue Proteste in Hannover angekündigt.

Von Peer Hellerling