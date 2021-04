Bothfeld-Vahrenheide

Wie fühlen sich Kinder und Jugendliche während der Pandemie? Welche Erfahrungen haben sie gemacht und was würden sie sich für die Zukunft wünschen? Genau auf diese Fragen soll das neue Projekt des Bezirksrats Bothfeld-Vahrenheide in Zusammenarbeit mit dem Verein „Politik zum Anfassen“ eine Antwort finden. Ein interfraktioneller Antrag, ohne die AfD, wurde in die jüngste Sitzung des Gremiums eingebracht und verabschiedet. Dabei sollen Grundschüler sowie Schüler der Sekundarstufe 1 und 2 einen Tag lang in einem Workshop die Möglichkeit bekommen, ihre Erfahrungen mit der Pandemie mitteilen. Dafür stellt der Bezirksrat 890 Euro zur Verfügung. „Kinder, Schüler leiden zunehmend unter der Pandemie. Eine besondere Härte stellen die Corona-Regeln jedoch für die Schüler dar, die in sozialer Benachteiligung und Armutssituationen leben“, heißt es im Antrag zum digitalen Kinder- und Jugendrat.

Jungen Menschen zuhören

Doch das ist nicht das einzige Ziel des Antrags. „Jedes von den Kindern und Jugendlichen geschilderte Problem – auch emotionale Stellungnahmen – sind dabei in Ordnung. Es geht vorrangig darum, dieser Generation zuzuhören“, erklärte Claudia Heinrich (SPD). Vom 26. bis zum 28. Mai wird der Verein Politik zum Anfassen die eintägigen Workshops leiten. Eine Woche später tauschen sich die Organisatoren mit den Mitgliedern des Gremiums über die Ergebnisse aus. „Wir finden sowas toll“, sagt Monika Dehmel, Gründerin und Geschäftsführerin von Politik zum Anfassen. Sie freue sich besonders, das Projekt zu konzeptionieren und zu begleiten, weil der Verein in Bothfeld-Vahrenheide schon öfters aktiv war.

Einladungen wurden verschickt

Bei dem digitalen Workshop werden die Teilnehmer auch in einem spielerischen Crash-Kurs darüber informiert, was ein Stadtbezirksrat ist und welche Möglichkeiten er hat. Das sei wichtig, damit die Kinder lernen, wie das Gremium ihnen helfen kann und was sie dafür genau wissen müssen, erklärt Dehmel. Es sei für die Teilnehmer auch schön, zu merken, dass sie von der Politik gehört werden wollen. Die Einladungen an die Schulen im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide sind laut Dehmel schon verschickt worden.

Neue Beteiligungsformen

Der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide möchte mit dem digitalen Kinder- und Jugendrat auch neue Beteiligungsformen ausprobieren. „Diese Form der Beteiligung ist auch für unseren Stadtbezirksrat neu, hier sollen erste Erfahrungen gesammelt werden, wie eine zeitgemäße Beteiligung der Zielgruppe künftig erfolgen kann“, erklärt Heinrich (SPD). Durch den Rat sollen auch weitere Beteiligungsmöglichkeiten in Gang gesetzt werden.

Von Laura Ebeling