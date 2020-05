Hannover

Björn Hensoldt und seine Mitarbeiter müssen sich beeilen. Am Montag, 11. Mai, dürfen Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten wieder öffnen. Und bis dahin soll die Komplettsanierung des Restaurants Vier Jahreszeiten, mit der Hensoldts Firma Gastrotrends in der Corona-Zwangspause begonnen hat, abgeschlossen sein. „Das schaffen wir“, sagt der Geschäftsführer. Die Aussicht, nach Wochen der Schließung wieder mit dem Betrieb starten zu können, sei „eine Sensation“. Dass zunächst nur die Hälfte der Plätze belegt werden darf und der Umsatz entsprechend geringer ausfallen wird, nimmt Hensoldt unter den gegebenen Umständen in Kauf.

Hoteliers wiederum müssen sich darauf einstellen, nur 50 Prozent ihrer Betten in die Buchungslisten aufnehmen zu können – touristische Übernachtungen sollen ab dem 25. Mai wieder möglich sein. Bars, Kneipen und Diskotheken bleiben dagegen weiterhin zu.

Büfetts sind verboten, Maskenpflicht für Mitarbeiter

Am Montag hat das Land weitere Details zu dem bereits in der vergangenen Woche angekündigten Neustart für Gastronomie und Hotellerie bekannt gegeben. Wer essen gehen möchte, muss in jedem Fall zuvor reservieren. Die Wirte sind verpflichtet, die Kontaktdaten ihrer Kunden zu erfassen – um mögliche Infektionsketten weiterverfolgen zu können. Büfetts und andere Selbstbedienungsangebote sind verboten. Zudem gelten neben der Halbierung der Gästezahl die bekannten Abstandsregeln von 1,50 Meter zwischen zwei Personen. Hinzu kommen strenge Hygienevorschriften wie eine Maskenpflicht für die Mitarbeiter.

„Jetzt geht es darum, dass die Gastronomen die Auflagen kompromisslos umsetzen, das ist ein Vertrauensvorschuss für unsere Branche“, sagt Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Dehoga Niedersachsen. Bis Ende dieser Woche will der Hotel- und Gaststättenverband mit den zuständigen Landesministerien, Gewerkschaften und Kommunen weitere Details für die Wiederöffnung der Gastronomie erarbeiten. Eine zweite Stufe wird für den 25. Mai angepeilt.

Keine zeitlichen Beschränkungen in den Hotels

Für Hensoldt, zu dessen Firma auch das Restaurant Reimanns Eck, der Waterloo-Biergarten und der See-Biergarten am Maschsee gehören, ist vor allem eines wichtig: Es gibt keine Vorschriften, wann die Betriebe in den Tag starten und sie abends die Stühle hochstellen sollen. Dieser Punkt ist auch für Ferit Özgör zentral, dessen Familie in Hannover vier Stadtmauer-Restaurants betreibt. Er bedauert, dass Büfetts vorerst nicht aufgebaut werden dürfen: „Dann werden wir eben eine eigene Frühstückskarte zusammenstellen.“ Nach Auskunft des Wirtschaftsministeriums sind Gäste zwar nicht verpflichtet, Masken zu tragen, aber die Wirte können hier eigene Regeln festlegen – zum Beispiel, wenn die Wege zu den Toiletten besonders eng seien. „Alles, was das Land vorschreibt, werden wir machen“, versichert Özgör. „Hauptsache, die Gäste kommen zurück“, sagt er.

„Hauptsache, die Gäste kommen zurück“: Die Brüder Bedran (links) und Ferit Özgür betreiben Restaurants an der Stadtmauer. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Die Hotelbetreiber haben hingegen bis zum 25. Mai Zeit, sich auf die Lockerungen der Corona-Beschränkungen einzustellen. Für Verwirrung hat am Montag eine Formulierung in den ministeriellen Bestimmungen gesorgt. Dort ist neben einer maximalen Belegungsquote von 50 Prozent in den Häusern von einer „Wiederbelegungsfrist“ von mindestens sieben Tagen die Rede. Hoteliers spekulierten schon, ob die Gäste fortan immer für eine Woche buchen müssen. Das Wirtschaftsministerium stellt auf Anfrage klar: Es geht um die Zeit, die zwischen zwei Neubelegungen eines Zimmers liegen muss – bucht ein Gast ein Zimmer nur für zwei Tage, soll es fünf Tage leerstehen, um den Gästewechsel zu verlangsamen.

„Hoteliers sind Hygiene-Experten“

„Grundsätzlich ist das Signal, das die Politik gesendet hat, sehr positiv“, sagt Johannes Hennigfeld, Direktor des Courtyard Hotels am Maschsee. Selbst wenn sein 149-Betten-Haus nach der langen Schließphase nur zur Hälfte ausgelastet sei, „würde ich mir schon ein Loch in die Mütze freuen“. Auch Jörg Lange, Betreiber des Hotels Lindenkrug in Limmer, ist froh über die neue Perspektive. Der Chef des Familienbetriebs mit 16 Betten hat keine Bedenken, dass alles Auflagen eingehalten werden können: „In der Hotellerie sind wir sowieso schon alle Hygiene-Experten.“

„Grundsätzlich ist das Signal, das die Politik gesendet hat, sehr positiv“: Johannes Hennigfeld ist Direktor des Courtyard Hotels. Quelle: privat

Von Juliane Kaune