Hannover

Die Polizeidirektion Hannover hat ein förmliches Disziplinarverfahren gegen den Beamten eingeleitet, der Anfang August auf einer Demo von Corona-Leugnern in Dortmund aufgetreten war. Das teilte die Behörde am Dienstag auf HAZ-Anfrage mit. Bislang wurde geprüft, ob entsprechende Schritte in Betracht kommen. Der 57-jährige Kriminalhauptkommissar stellte die Gewaltenteilung in Deutschland in Frage, zog Vergleiche zur Nazi-Zeit und rief seine Kollegen zum Widerstand gegen Corona-Befehle auf.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Natalia Shapovalova ist das Handeln der Behörde die nächste Stufe im Rahmen der Ermittlungen gegen Michael Fritsch. Unmittelbar nach seinem Auftritt am 9. August war der 57-Jährige bereits suspendiert worden. Auf welcher Grundlage das Disziplinarverfahren eingeleitet wurde, sagt Shapovalova mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht. Die Polizeidirektion hat drei Monate Zeit, belastbare Beweise zusammenzutragen und mögliche Sanktionen gegen den Kriminalhauptkommissar auszusprechen. Die Grünen im Landtag forderten bereits am Montag Aufklärung und Konsequenzen von Innenminister Boris Pistorius.

Anzeige

Verquickung von Ansichten und Polizeiberuf

Der 57-Jährige gab sich auf der „Querdenken“-Demo mehrfach als Polizist zu erkennen – aus juristischer Sicht vermutlich der schwerwiegendste Part. Als Privatmann wären alle Äußerungen unter die Meinungsfreiheit gefallen, doch so stellte Fritsch einen Bezug zu seinem Beruf her. Er zweifelte die Gewaltenteilung an, bezeichnete Politiker und Medien als Lügner. Außerdem befürchtete er angesichts der Entwicklungen im Land eine zweite NS-Zeit aufziehen. In seiner Rede forderte er seine Kollegen auch auf, nicht weiter blind Befehle zu befolgen: „Schließt euch uns an.“

Weitere HAZ+ Artikel

Bis vor wenigen Tagen war Fritsch auf der Webseite der Polizei Hannover noch als Mitglied des Teams Technische Prävention zu sehen. Sein Name und Foto wurden nun aber gelöscht. Er befasste sich bis dato unter anderem mit Einbruchsschutz und half im Oktober 2019 beim Sicherheitskonzept für jüdische Einrichtungen nach dem rechtsradikalen Anschlag in Halle. Dieses werde jetzt vorsorglich extern überprüft – weil auch mehrere nationalistische Gruppen in Dortmund anwesend waren. Hinweise auf eine rechte Gesinnung bei Fritsch finden sich allerdings zu keinem Zeitpunkt in der rund 25-minütigen Rede.

Von Peer Hellerling